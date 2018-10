Finci: U glasačku kutiju za Predsjedništvo BiH ubacio sam prazan listić

Jakob Finci, jedan od autora tužbe protiv BiH u slučaju "Sejdić i Finci" zbog diskriminacije nekonstutivnih naroda u BiH, smatra da je veliki broj nevažećih listića na proteklim opštim izborima rezultat nezadovoljstva ljudi što nisu imali kandidata za kojeg bi mogli glasati.

Finci kaže da je i sam jedan od birača koji su u glasačku kutiju za Predsjedništvo BiH ubacili prazan listić, dodajući da je dio nevažećih listića nastao iz istih razloga kao u njegovom slučaju.

"Građani BiH koji nisu konstitutivni narodi nisu željeli da glasaju za člana Predsjedništva BiH, pogotovo jer je bio dogovor stranaka da pripadnici jednog naroda ne treba da biraju predstavnike drugog naroda, što će reći da Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj nemaju za koga da glasaju, kao ni Srbi u Federaciji BiH, a za pripadnike manjina, koji nigdje nemaju za koga da glasaju, da i ne govorim", rekao je Finci za "Nezavisne novine".

On smatra da su ukupni rezultati izbora očekivani u smislu broja glasova koje su dobile pojedine stranke.

Finci kaže da je umjereni optimista da će u narednom periodu odluka "Sejdić i Finci" biti sprovedena.

"Svi su u kampanji govorili da je EU neminovna i da je to pravi izlaz za BiH. Ako BiH zaista misli ozbiljno da se približi EU, moraće promijeniti Ustav, a to će svi koji su pobijedili mislim imati na umu, jer su obećali biračima da će raditi na evropskom putu", naveo je on.

Finci je pozvao sve stranke da popuste u svojim maksimalističkim stavovima i potrude se da BiH dobije nove organe što je prije moguće.