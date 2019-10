Fijasko Savjeta ministara: Otkazana sjednica zbog nedolaska ministara

Sjednica Savjeta ministara danas je otkazana zbog nedolaska pet ministara i zamjenika. Zamalo da na sjednicu ne dođe ni predsjedavajući Denis Zvizdić.

Zaboravio je da u isto vrijeme predsjedava izvršnom i zakonodavnom vlasti, pa je tako zakazao u isto vrijeme sjednicu Kolegijuma Predstavničkog doma i sjednicu Savjeta ministara. Zbog nedolaska hrvatskih ministara nije bilo uslova za rad. Usvajanje privremenog finasiranja za naredna tri mjeseca moralo je da ide telefonskim putem. Ipak, u fokusu Zvizdićevog interesovanja danas je bio rad Predstavničkog doma, odnosno isčekivanje zajedničke sjednice Kolegijuma oba doma.

"Da razgovaramo o aktuelnoj političkoj situaciji dinamici i modelima što bržeg formiranja svih nivoa vlasti koje do sada nisu formirane i završetka procesa konstituisanja i Predstavničkog doma i Doma naroda, a sa te zajedničeke sjednice kolegijuma očekujemo da se uputi zajednički poziv Predsjedništvu BiH“, kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH i PD PS BiH.

SDS-ov Mirko Šarović ne zna šta će se desiti ako se hrvatski ministri ne pojave ni na sljedećoj sjednici. Ono što se, ipak zna da bez njihovog prisustva ništa se ne može odlučivati. Upravo su to tražili iz Republike Srpske od sprskih ministara da se povuku, ali oni su ubjeđivali da bi s tim Srpska izgubila i da bi u njihovo ime neko drugi odlučivao. Da to nije tačno, dokaz je i današnja sjednica, ali i ponovo nametanje lidera SDS-a da iz paralamentarne većine izgura izborne pobjednike I ponovo kao izborni gubitnici zauzmu fotelje na BH nivou.

"a predlažem da se mijenja parlamentarna većina, da se nađe 22 poslanika koja mogu da izglasaju i da zadovolje pravila, entiteska i svaka druga i da Parlament normalno radi, prije svega Predstavnički dom, eto to ponavljam ovdje pred vama. SDS će uvijek biti dio te većine kako bi spriječio da se Predstavnički dom koristi kao predmet pritiska i ucjene u ovoj aktivnosti oko formiranja Savjeta ministara“, kaže Mirko Šarović, ministar spoljne trgovione i ekonomskih odnosa BiH.

Iako se SDS nudi da bude u parlamentarnoj većini od 22 poslanika od kojih bi oni ponudili dva ili sa PDP-ovim četiri poslanika, Mirko Šarović priznaje da ni on neće dati saglasnost za slanje godišnjeg nacionalnog plana. Hvali se da su on i njegove kolege iz Republike Srpske, koje još sjede u Savjetu ministara, svaki put skinuli tu tačku sa dnevnog reda i da ako se u nekom slučaju ponovo pojavi da oni neće glasati, jer je kako on to kaže to pitanje za novi saziv.

Upravo ANP je bio glavni uslov SDA za imenovanje SNSD-ovog Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Savjeta ministara I glavni kočničar formiranja BH vlasti već godinu dana.