Federalni parlamentarci poručili: Stop formiranju rezervnog sastava policije Srpske

Komisija za bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH jednoglasno je usvojila zaključke u kojima od nadležnih institucija u BiH i na međunarodnom nivou da zaustave aktivnosti na donošenju zakona kojim se predviđa formiranje rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj, poručujući da će u suprotnom FBiH morati odgovoriti istom mjerom.

1. Komisija za bezbjednost traži od nadležnih institucija u BiH i na međunarodnom nivou da zaustave antidejtonske aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji u Republici Srpskoj kojim se predviđa formiranje rezervnog sastava.

2. Komisije za bezbjednost traži od nadležnih institucija da izvrši procjenu bezbjednosno-političke situacije nakon usvajanja Nacrta pomenutog zakona.

3. Komisija za bezbjednost poziva Vladu FBiH i daje preporuku kantonalnim vladama, radi bezbjednosnog ambijenta, da popune aktivni policijski sastav prema pravilnicima i da se omogući njihovo adekvatno opremanje.

4. Ukoliko aktivnosti na donošenju ovog Zakona ne budu obustavljene ili zaustavljene, Federacija BiH će poduzeti adekvatne mjere na zaštiti svih građana što u krajnoj mjeri, prema riječima Mašića, podrazumijeva formiranje rezervnog sastava policije.

"Iskreno se nadamo da nećemo biti prisiljeni odgovoriti ovom mjerom i da će aktivnosti biti zaustavljene ili obustavljene. Očekujemo od onih koji u ovom trenutku mogu obustaviti, a to su institucije u Vladi Republike Srpske, kao i one koje mogu zaustaviti, prije svega OHR, da djeluju. To je primarni cilj. Očekujemo od državnih institucija da naprave bezbjednosno-političku procjenu i analizu zbog uznemirenosti građana zbog cjelokupne priče koja će pokazati opravdanost tretiranja ove teme", rekao je Mašić.

Poručio je da će, ako se ništa od navedenog ne desi, FBiH definisati svojevrstan odgovor, ali da im je primarni cilj da se ovo zaustavi jer nije u interesu građana bez obzira kako se zovu i u kojem dijelu BiH žive.

"Ovo je kap koja je na neki način prelila već punu čašu. Podsjetiću vas na ranije odluke o nabavi nepotrebnog kontigenta dugih cijevi. Ove aktivnost ne doprinose ambijentu osjećaja bezbjednosti naših građana. FBiH će odgovoriti istom mjerom jedino ako budemo primorani. Ovo je prijedlog odgovora nadležnim u BiH i međunarodnim institucijama koji bi smirio ovu situaciju i ambis koji su nadležni u Republici Srpskoj otvorili", kazao je Mašić.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara rekao je prema informacijama koje imaju, na nivou sistematizovanih radnih mjesta u FUP-u i kantonalnim ministarstvima nedostaje 1.526 policijskih službenika.

"Čudili smo se i ranije idejama Republike Srpske jer i oni imaju nepopunjenost aktivnog sastava i nije bilo nikakvog razloga da se osniva rezervni sastav. Dobro je da se u FBiH to popunjavanje izvrši što prije jer postoji mogućnost da taj nedostatak bude i veći zbog odlaska u penziju. Ako krenemo na vrijeme u narednih 6-7 mjeseci možemo dovesti do kraja stvari i potrebno je da se izdvoji novac iz budžeta za dobro opremanje tih policijskih službenika", rekao je Čampara.

Poručio je kako traže da se ovo zaustavi jer nije dobro da se unosi nemir među građanima, ali da će, ako nastave s ovim aktivnostima, kao ministar predložiti isti zakon za nivo FBiH.

"Voljeli bi da se to ne desi jer će se trošiti velika sredstva, a to treba uložiti u druge svrhe. Oni koji hoće da zveckaju oružjem nije dobro. logički se postavlja pitanje zašto formirati rezervni sastav nečega ako niste popunili aktivni", kazao je Čampara.

Četiri zaključka komisije za bezbjednost Predstavničkog doma parlamenta FBiH biće poslani svim nadležnim institucijama u BiH i na međunarodnom nivou.