FBiH: Pojačana kontrola poštivanja higijensko-epidemioloških mjera

Federalni inspektori vrše intenzivnu kontrolu poštivanja preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva, naročito u ugostiteljskim objektima i stomatološkim ordinacijama, kao i drugim privrednim subjektima sa povećanim rizikom preonošenja virusa, izjavio je direktor Uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.



On je naveo su da kazne za nepoštivanje mjera od 2.000 do 10.000 KM za pravno lice, od 500 do 2.000 KM za ljekara i zdravstvenog radnika, te od 100 do 2.000 KM za fizičko lice.

"Iako će inspektori u početnoj fazi djelovati preventivno i upućivati subjekte nadzora na ispravljanje eventualnih nepravilnosti u radu, apsolutni cilj ovih inspekcijskih nadzora je zaštita zdravlja stanovništva i suzbijanje virusa korona u BiH, odnosno FBiH, te će se prema privrednim subjektima koji ne usklade svoje postupanje sa preporukama inspektora, preduzimati i druge zakonom propisane mjere", poručio je Ajdinović.

Do sada je u saradnji sa kantonalnom Upravom za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, izvršeno 46 inspekcijskih nadzora u frizerskim i kozmetičkim salonima, ugostiteljskim objektima i stomatološkim ordinacijama, u okviru kojih je izdato 20 rješenja o otklanjanju uočenih nedostataka.

Federalni sanitarni inspektori su do juče na graničnim prelazima izdali 44.587 rješenja o stavljanju putnika i lica pod zdravstveni nadzor, ograničenom kretanju i izolaciji na period od 14 dana.

Ajdinović je rekao da su sanitarni inspektori tokom jučerašnjeg dana na graničnim prelazima izdali 929 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor, ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 537 rješenja o izolaciji, te 209 rješenja za vozače, 88 rješenja za pogranični promet i 95 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora, od početka primjene mjera obuhvaćeno je 4.929 državljana BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prelaza nalaze na području FBiH, te su spiskovi sa imenima i adresama tih lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Srpske na dalje postupanje.

Isto vrijedi i za 496 državljana BiH sa prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta.

Inspektorat Republike Srpske dostavio je podatke o 217 lica kojima su inspektori tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, dok je Inspektorat Brčko distrikta juče izdao 43 rješenja o izolaciji licima koja imaju prebivalište na području Federacije.

Danas ističu mjere iz 987 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do juče je za 37.583 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Ajdinović je pozvao sve subjekte kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, kao i sve građane BiH, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo da bi odgovornim ponašanjem i djelovanjem zajedno uticali na suzbijanje širenja virusa korona i zaštitu zdravlja stanovništva BiH.