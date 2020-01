Ešdaunove prepiske o ratnim dešavanjima u BiH otkrivaju: Događaji bili dobro isplanirani

Ešdaunove prepiske o ratnim dešavanjima u BiH otkrivaju da su događaji koji su uslijedili u BiH bili dobro isplanirani.

Od poteza koji su se povlačili tokom rata, dešavanja u Srebrenici, pa sve do odluka koje su donosili Visoki predstavnici, a koje su bile kobne po srpski narod dokazuju da je o sudbini BiH odličivala međunarodna zajednica, smatraju u Republici Srpskoj.

BiH je za Ešdauna od početka bila muslimanska država, koju je pokušao da stvara od prvog dana kada je preuzeo funkciju visokog predtsavika u BiH, poručuju iz Boračke organizacije Republike Srpske.

"Taj prvi dio njegovog boravka, ja bih kao vojnik nazvao izviđanjem. On je dobro snimio situaciju na terenu u tom periodu. Upoznao je ljude, upoznao je donekle i mentalitet i on kao iskusan obavještajac znao je da je naš narod potpuno izraubovan u proteklom ratu. I onda on primjenjuje golu silu", kaže Milomir Savčić, predsjednik BORS.

Sve što je Ešdaun radio, vodilo je ka centralizaciji BiH, zbog čega je dobio posebnu zahvalnost bonjačkog naroda. Nije tajna da je Ešdaun imao bliske veze sa muslimanskom vjerskom zajednicom u BiH, o čemu se više puta pisalo i u federalnim medijima. Nije tajna ni to da je u prvim redovima na komomariciji nekadašnjem visokom predstavniku sjedio reis Husein Kavazović. Mediji su prenosili i to da je Ešdaunova porodica, čak tražila da Kavazović, na komemoraciji pročita ajete iz Kurana.

Govor je držao nekadašnji premijer Velike Britanije Džon Mejdžor kojeg je Ešdaun izvještavao o ratu u BiH. U audio snimku koji su objavili britanski mediji, Mejdžor je iskoristio priliku da podsjeti na sve ono što je Ešdaun uradio u BiH.

"Stvorio je jedinstvenu vojsku, jedinstvenu obavještajnu agenciju, efektan Savjet ministara, carinu i jedinstveno pravosuđe u BiH. Njegova administracija je krenula u lov na ratne zločince . Bio je toliko uspješan u tome da su srpski kriminalci nudili dva miliona evra za njegovu glavu. Ešdaunovi odgovor bio je: " To nije dovoljno!"", rekao je Mejdžor.

Nekadašnji premijer pohvalio se Ešdaunovim sankcijama tadašnjem srpskom rukovodstvu, ali i, kako ih je nazvao, srpskim kriminalcima. Kako je Ešdaun sankcionisao, zabranjivao i radio na štetu srpskog naroda, najbolje znaju oni koji su sve to osjetili na svojoj koži.

"2004. samo u jednom danu smijenio je mene i još 60 istaknutih funkcionera SDS-a sa vodećih pozicija u stranci i Narodnoj skupštini Republike Srpske, bez ikakve prethodne istrage i procesuiranja. Ja sam nakon šest godina, kao i moje kolege bio građanski mrtav, a pravnici znaju šta to znači. Sa ove distance možda bih lično i prešao preko svega, ali mu ne mogu oprostiti zlu namjeru da je preko tih postupaka prema nama, zapravo pokušao da uništi Republiku Srpsku", rekao je Dragan Kalinić bivši predsjednik NS RS.

Pedi Ešdaun tokom svog mandata prenio je brojne nadležnosti sa eniteta na zajednički nivo. Prenio je vojsku, carine, indirektne poreze, izborne komisije i pravosuđe na nivo BiH, insistirao je na reformi policije. Uvodio je finansijske sankcije, privremene mjere zabrane, i smjenjivao je srpske zvaničnike. . Radio je na jačanju suda i tužilaštva BiH i imenovao je brojne međunarodne sudije i tužioce. Kako su isti sudili Srbima, govori broj osuđujućih presuda, dok srpske žrtve ni danas nisu dočekale pravdu.