Erdogan obaviješten o problemima sa kojima se BiH suočava

Predsjednik Republike Turske Rodzep Tajip Erdogan razgovarao je danas sa članovima Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Turskog predsjednika dočekao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Uoči sastanka, Dodik je poručio da će Erdogana obavijestiti o bitnim problemima sa kojima se BiH i dalje suočava, prije svega, neformiranjem vlasti. I ranije je, na sastanku sa Erdoganom u Turskoj, rekao da formiranje blokira upravo SDA, uslovljavanjem BiH putem u NATO.

"Evo sad ćemo reći da mi to nismo uspjeli. Erdogan je došao i to je zaista važno, jer ćemo sa njim na bilateralnoj osnovi razgovarati o pitanjima koja smo tamo podstakli i dali značaj, vezano za sporazum o spoljnjoj trgovini koji još nije ratifikovan u PS BiH jer ona i ne radi, kao što sami možete da vidite. To mi je krivo, i žao, jer mogli smo da napravimo neke pomake na tom planu i priča o tome na koji način ćemo se dalje baviti izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo", izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo je danas usvojilo i Okvirni sporazum saradnje sa Srbijom, u kojem se definišu dodirne tačke autoputa koji gradi Republika Srbija do Bijeljine i onaj koji treba da nastavi BiH. Srpski član bh. Predsjedništva Milorad Dodik nada se da će čitav proces ubrzati Republika Turska.

Erdogan je, prije dolaska u zgradu Predsjedništva BiH, zajedno s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem i članom Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem, posjetio grob Alije Izetbegovića.