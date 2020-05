Episkop Sergije: Puljić bi trebalo da zna šta se desilo u Šargovcu, Motikama i Drakuliću

Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije rekao je da bi kardinal Vinko Puljić, kao rođeni Banjalučanin, trebalo da zna šta su ustaše, kojima je danas služio misu, uradili u Šargovcu, Drakuliću i Motikama 7. februara 1942. godine.

"Јasenovac, Јadovno, Garavice i Šušnjar nećemo ni pominjati, kao ni ubijene pravoslavne episkope, sveštenike i hiljade i hiljade Srba, koji su bez krivice, suda i suđenja, stradali samo zato što su bili Srbi", naglasio je episkop Sergije.

Vladika je ocijenio da korona jenjava, ali ne i pandemija ustaštva, kao i da nasljeđe prošlosti stoji na putu uspostavljanja dobrih odnosa pravoslavnih i rimokatolika.

"Braću rimokatolike želimo poznati i prepoznati kao one koji, zajedno sa nama, slijede Hrista Isusa, a ne one koji oplakuju zločinačku Nezavisnu Državu Hrvatsku /NDH/ i njene ideologe, koljače i monstrume", istakao je vladika Sergije.

Vladika je podsjetio da su ustaše i domobrani krajem Drugog svjetskog rata bježali u pravcu Austije da bi u koruškom Blajburgu bili suočeni sa odmazdom partizanskih jedinica, objavljeno je na sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke.

"Istina, stradali su bez suđenja, ali isto tako se zaboravlja da su i oni sami nekoliko godina ranije lišili života na stotine hiljada Srba, Јevreja i Roma, bez suda i suđenja, a što je još važnije – bez ikakve krivice", napomenuo je vladika bihaćko-petrovački.

U Blajburgu je, dodao je, prema nekim procjenama stradalo i oko dvije hiljade četnika, koji su, "poraženi i ostavljeni od onog kome su se zakleli", doživjeli sličnu sudbu kao ustaše i domobrani.

To je zlo rata iz kojeg je do sada trebalo ponešto naučiti, ocijenio je vladika, ali je izrazio bojazan i da se to nije desilo.

"Nije problem u tome što braća rimokatolici služe mise za žrtve /bilo koje i bilo kada/, već što to uporno čine iz političkih i revizionističkih pobuda, kojima je, čini se, jedini cilj oživjeti sjećanje na NDH - najveću sramotu hrvatskog naroda i najmračniju /kvazi/državnu tvorevinu u cjelokupnoj istoriji Evrope", istakao je vladika Sergije.

Prema njegovim riječima, njemački narod je smogao snage da se suoči sa zlom Hitlerovog Trećeg Rajha, ali hrvatski biskupi, sasvim je očigledno, još žale za NDH, a u tome svojim izjavama prednjači sisački biskup Vlado Košić u čemu ga, kako se čini, većina ćutke podržava.

"Brižno čuvani virus, nastao u berlinsko-rimsko-zagrebačkoj laboratoriji zla, koji je odnio na stotine hiljada života i danas je aktivan, jer ga oživljavaju oni koji bi među prvima trebalo da ga suzbijaju", rekao je vladika Sergije.