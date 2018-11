Džaferovićev “spasilac” novi ministar pravde, Čoviću ministarstvo spoljnih poslova?

Taman kada pomislite da ne može biti gore od onoga što već imate na bh. političkoj sceni ovdašnji političari vas razuvjere kako su ipak "sposobni" otići i korak dalje. Najbolje tome u prilog govore saznanja portala Dnevno.ba tome koje bi osobe trebale preuzeti ministarske dužnosti na državnom nivou pri novom formiranju vlasti.

Naime, s obzirom da je “ljevičarski” blok već dobrano "pokupio kajmak" na kantonalnom nivou u kantonima s bošnjačkom većinom do ovih izbora nedodirljiva SDA moraće se pomiriti s određenim stvarima, te zadovoljiti što će učestvovati u vlasti na državnom, te federalnom nivou, dok će HDZ BiH, kako se sada čini, učestvivati samo na državnom, ali ne i na federalnom nivou, međutim na državnom nivou neće dobiti one pozicije koje su do sada imali, a znamo da njih najviše zanimaju ministarstva pravde i financija.

Njihovi koalicijski “partneri” im više ne dopuštaju da upravljaju spomenutim ministarstvima, a ono što im je ponuđeno i što je, kako se čini, vrh HDZ-a BiH prihvatio, jesu ministarstva bezbjednosti, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, te spoljnih poslova.

Na mjestu ministra poslova poslova umjesto rođenog Zadranina Igora Crnadka, trebao bi doći sam dr. Dragan Čović, iako se prema informacijama Dnevno.ba isti još uvijek nećka oko toga, zatim bi dosadašnji ministar financija Vjekoslav Bevanda na poziciji ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa trebao zamijeniti Mirka Šarovića, u proteklom mandatu bez ikakve sumnje najboljeg bh. ministra, dok mi za ministra bezbjednosti umjesto Dragana Mektića bio imenovan Tuzlak Mijo Krešić!

Iz vrha jedne od stranaka koje će učestvovati u formiranju nove vlasti za Dnevno.ba neslužbeno je potvrđeno kako je vrh HDZ-a BiH pristao na ovu ponudu, a ono što najviše nas čudi činjenica je kako su hrvatski kadrovi navodno pristali na imenovanje Kasima Halilčevića na poziciju novog ministra pravde!

Za neupućene riječ je o tužioci Tužilaštva BiH za ekonomski kriminal, koji dolazi iz Živinica, baš kao i v.d. Glavne tužiteljice Suda BiH Gordana Tadić, a koji iza sebe, blago rečeno, ima kompromitirajuću prošlost, jer podsjećanja radi riječ je o osobi koja je obustavila istragu protiv Šefika Džaferovića za ratni zločin, iako je Mirsad Kebo svojedobno dostavio spis od 60.000 stranica o ratnim zločinima Armije BiH na širem području Vozuće! U ovom slučaju to bi praktično značilo da Džaferović vraća kontra uslugom za minula vremena, a kada se već spominje Halilčevića prisjetit ćemo se kako je to ista ona osoba koja je bila spremna svojevremeno predložiti jednomjesečni pritvor za izvjesnu Mirelu Smajlović i to stoga što je ova u pekari “Non-stop broj 3” u Vogošći lažnom novčanicom od 20 KM namjeravala platiti pecivo u vrijednosti od 2KM!

Ukoliko kadrovi HDZ-a BiH zaista pristanu na ovakvu vrstu ponude od strane koalicijskih “partnera” onda je stvarno jasno koliko je sati, iako će mnogi s pravom reći kako je ovdje ionako već odavno vrijeme stalo!

Izvor: Dnevno.ba