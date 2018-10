Džaferović: U zgradi Predsjedništva mogu biti samo zastava i grb BiH

Novoizabrani bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović iz SDA smatra potpuno zasluženom i legitimnom svoju izbornu pobjedu i očekuje od druge dvojice budućih članova ovog tijela odgovornost prema radu ove institucije, u skladu sa Ustavom i zakonima BiH.

Komentarišući najavu izabranog člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika da će insistirati na tome da zastava Republike Srpske bude u Predsjedništvu BiH, DŽaferović je rekao da u toj instituciji mogu biti samo zastava i grb BiH.

"Postoji zakon i neće doći ni do kakve promjene", tvrdi DŽaferović, navodeći da je Predsjedništvo izvorna institucija BiH, a ne izvedena iz entiteta.

On je svima savjetovao da se poštuje postojeći okvir u BiH, koji uključuje Dejtonski sporazum i u međuvremenu usvojene zakone, kao i odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

"Neće moći niko izaći izvan njega", rekao je DŽaferović za TV1, i dodao da će biti pokušano da se postigne dogovor o proširenju tog okvira jer je to potrebno za evropske i NATO integracije.

Kada je riječ o mogućnosti posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina, DŽaferović je rekao da BiH i Rusija imaju dobre odnose koje treba i dalje razvijati, te da je ruski predsjednik dobrodošao u BiH.

Međutim, prema DŽaferovićevim riječima, prioritet BiH treba da bude djelovanje na relaciji Vašington i Brisel.

"Naša dva spoljnopolitička prioriteta su NATO i evropske integracije", naveo je DŽaferović, dodavši da Ruska Federacija ima određene rezerve prema tome.

Prema njegovim riječima, članovi Predsjedništva treba da se trude da jačaju ekonomiju BiH i da će podržati svaku mjeru koja ima to za cilj, ali da je prije toga potrebno takvo njihovo ponašanje kojim se neće izazivati tenzije i kojima će se kreirati politička stabilnost.

On je dodao da ga interesuje ravnopravnost svakog čovjeka na svakom pedlju BiH i da će tome posvetiti pažnju.

DŽaferović smatra da radi povjerenja u BiH treba što prije potpisati sporazum o saradnji sa Islamskom zajednicom, za šta je potrebna saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH.

"To je elementarna stvar, mi smo bez problema, protivljenja, dali saglasnost za ratifikaciju sporazuma sa Vatikanom i Srpskom pravoslavnom crkvom", izjavio je DŽaferović, ocijenivši da je potpisivanje sporazuma sa Islamskom zajednicom više stvar kulture i dobrih odnosa.

DŽaferović je uvjeren da će Dodik kad pročita prijedlog sporazuma zaključiti da nema nikakvog ekskluziviteta prema Islamskoj zajednici, odnosno da su sve tri vjerske zajednice tretirane na ravnopravan način.

Govoreći o izgradnji pelješkog mosta, on je naveo da BiH ima pravo na koridor od Neuma do otvorenog mora i da to mora zaštititi.

"Hrvatska ima pravo da povezuje svoju teritoriju i neka povezuje, ali ne na štetu BiH", kaže DŽaferović.

Kada je riječ o reagovanjima SDP BiH i SBB na rezultate izbora za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, DŽaferović je ocijenio da su pretjerane i da svi treba da vode računa o legitimitetu izbornog procesa.

"Naši građani i BiH su pokazali demokratski kapacitet, šta je rezultat, druga je stvar. Ništa se posebno nije dešavalo u ovom izbornom procesu kada su nevažeći listići u pitanju u odnosu na ranije izbore", rekao je DŽaferović.

On smatra da je izbor kandidata DF-a Željka Komšića za člana Predsjedništva potpuno legalan i legitiman.

"Nas biraju građani BiH. Ne znamo koliko je Srba, Bošnjaka, Hrvata glasalo za koga. Nemamo etničke nego građanske izbore", naveo je DŽaferović, navodeći da je ponašanje dosadašnjeg hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića u prethodne četiri godine bilo takvo da je ovo reakcija na to.