Džaferović: Sjednicu nije trebalo ni zakazivati

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović potvrdio je novinarima da je Milorad Dodik povukao zahtjev za održavanje današnje sjednice. Kako je naveo "sjednicu nije trebalo ni zakazivati".

"Rješenje je usvajanje ANP-a i imenovanje mandatara za Savjet ministara BiH nije sporna stvar ni kada je u pitanju stranka, ni kada je u pitanju kandidat", naveo je Džaferović.

On je kazao kako je više puta sam ponovio da se moraju poštovati svi zakoni i odluke donesene u institucijama BiH, uključujući ANP.

"To sve skupa je jedan paket i iz njega nije moguće uzimati ono što vam odgovara, a odbaciti ono što vam se ne sviđa. Svi mi možemo imati različite poglede", kazao je Džaferović.

Džaferović je kazao i kako ne smije biti ucjenjivanja.

"Dodik je rekao, ukoliko ne bude dogovora do 5. septembra da će biti sazvana Skupština Republike Srpske i da će se razmatrati povlačenje nadležnosti po pitanju odbrane BiH. Ja sam kazao na to da u ovoj zemlji niko nikome ne smije da prijeti. To neće biti dobar potez, biće to loš potez", rekao je Džaferović.