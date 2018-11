Džaferović prijeti da će tužiti Vladu Srpske

Novoizabrani bošnjački član Predsjedništva BiH podnijeće tužbu protiv Vlade Republike Srpske, ako ne demantuje dio Izvještaja Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je Vlada usvojila, a u kome se on pominje.

Šefik Džaferović reaguje na dio u kome piše da je njegov izbor u Predsjedništvo uznemirio Srbe i da to predstavlja izrugivanje vladavini prava i pomirenju, pošto je dokazano povezan sa ratnim zločinima odreda El mudžahid. Stojim iza tog izvještaja, odgovara danas predsjednik Republike.

To što Džaferović nije osuđen ne znači da nije bio svjedok zločina, kaže Milorad Dodik. U pismu koje je poslato Vladi Srpske naveden je i rok za demant.

"Moram da reagujem, jer su iznesene teške laži vezane za moju ličnost, odnosno za ličnost i ratnu ulogu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zahtjevam da se pojedini navodi iz Izvještaja demantuju u roku od sedam dana, u protivnom, podnijeću tužbu", kaže Džaferović.

Džaferović navodi da Izvještaji Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nemaju stvarnog ni formalnog značaja i da na njih pravo, i obavezu, ima jedino Visoki predstavnik. Predsjednik Republike Srpske danas je podsjetio na jedan drugi izvještaj.

"14. avgusta 1994. godine bio je svjedok odsjecanja glave srpskim zarobljenicima na Vozući i za to postoji izvještaj koji je napisao Centar bezbjednosti Zenica čiji je on bio načelnik. To što nije osuđen ne znači da nije bio svjedok zločina", rekao je Dodik.

Dodik podsjeća i da je, svojevremeno, Haris Silajdžić podnio tužbu protiv Vlade Srpske zbog izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti. Zna se kako je prošao na Ustavnom sudu, kaže Dodik i naglašava da Srpska ima pravo da podnosi izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a jer je jedna od pet potpisnica Aneksa deset Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na njegovu civilnu implementaciju.