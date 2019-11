Džaferović: Od Programa reformi niko neće imati štete

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je večeras u Sarajevu da Program reformi predstavlja odluku koja poštuje princip vladavine prava, zakone, strategije, i od toga niko neće imati štete, a koristi će imati BiH i svi građani.

"Predsjedništvo BiH je donijelo odluku u kojoj nema gubitnika i pobjednika. Donesena je odluka po kojoj su pobjednici BiH, svi njeni dijelovi, svi narodi i svi građani ove zemlje. To je odluka kojom se BiH omogućava nastavak odnosa i saradnje sa NATO savezom", istakao je Džaferović, napominjući da su članovi Predsjedništva odluku donijeli jednoglasno.

On je dodao da će građani saznati kakav je to program reformi kada za to dođe vrijeme, te da to nije nikakva tajna.

"To je nešto što je prihvatljivo NATO savezu", rekao je Džaferović novinarima nakon prijema u Predsjedništvu povodom 25. novembra, takozvanog dana državnosti BiH, čiji su domaćini bili on i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Džaferović je ocijenio da je 25. novembar "jedan od najznačajnih datuma u istoriji BiH", te istakao da su "ideje zajedništva i ravnopravnosti predstavljaju suštinu BiH".

Prema njegovim riječima, u 24 godine postdejtonske BiH učinjeno je mnogo, sprovedene su brojne reforme i ostvaren napredak.

"Napredovali smo brže dok smo imali izraženo prisustvo naših prijatelja iz međunarodne zajednice u BiH. Slabljenje njihovog interesa rezultiralo je jačanjem destruktivnih politika koje pokušavaju da ospore postojeća rješenja, zakone, odluke. Te politike pokušavaju BiH vratiti unazad, uvući u nove etničke, pa i teritorijalne podjele. Ponovo im svima poručujem da je to uzaludno", naveo je Džaferović.

On je dodao da je potrebno okrenuti se konstruktivnom dijalogu, zasnovanom na istini i pravdi, poštivanju vladavine prava.

Iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika večeras je saopšteno da je prijem koji su u Sarajevu organizovali Džaferović i Komšić povodom takozvanog dana državnosti BiH predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta jer 25. novembar nije praznik BiH.

"25. novembar nije praznik BiH, nema odluke o održavanju prijema, niti je o tome raspravljano na Predsjedništvu BiH, tako da je ovaj prijem privatna zabava Džaferovića i Komšića o trošku budžeta BiH", dodaje se u saopštenju.