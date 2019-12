Dupovac: Jašarević će na proljeće tražiti uslovni otpust

Zahtjev za ranije puštanje na slobodu osuđenog teroriste Mevlida Jašarevića biće podnesen na proljeće, jer sada nije povoljan trenutak za to zbog povratka pripadnika "Islamske države" u BiH, rekao je Srni njegov advokat Senad Dupovac.

On kaže da se sa Jašarevićem dogovorio da za sada ne podnose zahtjev za njegovo ranije puštanje na slobodu, iako za to ispunjava zakonske uslove, jer molba ne bi bila pozitivno riješena.

"Možemo mi napisati zahtjev, ali on neće proći jer sada za to nije povoljan momenat. Odlučili smo da to uradimo na proljeće, kada se stiša situacija sa ovim povratnicima, odnosno kada ih deportuju iz Sirije", rekao je Dupovac.

On podsjeća da Jašarević od kraja 2012. godine izdržava zatvorsku kaznu u Zenici i da za to vrijeme "nije napravio nijedan prekršaj".

"Po zakonu, Jašarević može nakon sedam godina tražiti da bude pušten, a u prilog tome ide mu uzorno ponašanje i pokajanje koje je iskazao za učinjeno djelo", kaže Dupovac.

Nekadašnji pripadnik vehabijske zajednice u BiH Mevlid Jašarević je krajem 2012. pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

On je tada ispalio 105 metaka i teško ranio policajca Mirsada Velića koji je radio na obezbjeđenju zgrade Ambasade.