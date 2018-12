Državni zatvor mora da počne s radom 1. januara

Državni zatvor mora da bude otvoren 1. januara naredne godine. Uložićemo dodatne napore da se to ostvari – poručuje ministar pravde BiH, Josip Grubeša, i to nakon što su te dvije tačke skinute s dnevnog reda posljednje sjednice Savjeta ministara.

Na toj sjednici trebalo je da bude utvrđen tačan datum početka rada zatvora, čija je izgradnja završena, a u kome će biti smješteno 348 pritvorenih i osuđenih lica, i da bude donesena odluka o prestanku rada Jedinice za izgradnju zatvora.

"Imamo još nekih dodatnih građevinskih radova vezanih uz zatvor. Tako da moramo vidjeti kako i kada ćemo sve to izvoditi, ko će to raditi, na koga će sve to preći, ovlasti, jer nemojmo zaboraviti da gašenjem Jedinice ne predstaju sve obaveze jedinice, koje je ona imala", istakao je Josip Grubeša, ministar pravde BiH.

Dvanaestogodišnja priča o prvom državnom zatvoru trebalo je da bude završena u oktobru ove godine, ali je taj rok pomjeren na sami početak naredne. Iako je planirano, ne mora da znači da će se baš tada lica koja je osudio Sud BiH prebaciti iz entitetskih kazneno-popravnih zavoda.

Tehnički prijem je gotov, ali je još dosta posla ostalo nedovršeno. Ministarstvo pravde BiH kazneno-popravnim zavodima u Republici Srpskoj i Federaciji godišnje doznači četiri miliona maraka za služenje kazni. Što se tiče Republike Srpske, trenutno je popunjeno 60 odsto kapaciteta, a kada bude otvoren, u novi zatvor trebalo bi da bude prebačeno 150 zatvorenika koje je osudio Sud BiH.

Iz Minstarstva pravde Srpske poručuju da je teško da će zatvor proraditi od Nove godine.

"Ministar pravde BiH izjavio je da će državni zatvor početi s radom 1. januara. Ja, iz iskustva svog znam da sigurno nećemo početi s radom 1. januara. Još uvijek nije primljen nijedan radnik, što se tiče držanog zatvora, nije imenovan ni direktor. Tako da sam ciklus odnosno proces raspisivanja konkursa za prijem radnika, obuka radnika koji budu primljeni iziskuje mnogo više vremena", istakao je Pero Dunjić, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske.

Zatvorski kompleks, koji se prostire na 24 hiljade kvadratnih metara, čini deset objekata, a u tri će biti smješteni pritvorenici i zatvorenici koje je osudio Sud BiH. Vrijednost projekta procijenjena je na 40 miliona evra. Dio se finansirao iz budžeta BiH, dok je najveći donator bila Evropska unija, sa uloženih više od 10 miliona evra. Kamen temeljac postavljen je 2006. godine, a prvi rok za završetak bio je dvije godine kasnije. Ipak, prvi konkretni radovi počeli su tek prije četiri godine.