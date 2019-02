Drvar i Bosanski Petrovac dobili nove načelnike

Usvajanje opštinskog budžeta je prvi zadatak koji me čeka, poručuje Dušica Runić, novoizabrani načelnik Drvara. Runićeva, kandidatkinja SNSD-a, ubjedljivo je pobijedila na prijevremenim izborima. Dosadašnji vršilac dužnosti načelničke funkcije već zna šta su joj prioriteti.

"Prva i osnovna stvar koju ćemo raditi to je jačanje budžeta opštine, kroz razne mjere povećanja prihoda i smanjenja rashoda. Uvijek ponavljam da će moj fokus biti pronalazak investitora, kako bi se stvorili uslovi za stvaranje poslovne zone, za kreiranje radnih mjesta za mlade, za žene, jer je to zaista gorući problem na području opštine Drvar - to je nezaposlenost", istakla je Dušica Runić, novoizabrani načelnik opštine Drvar.

Završetak izgradnje spomenika borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, pristupni put do poslovne zone "Mlin", gradska tržnica, Centar za socijalni rad - sve su to planovi nove načelnice. Drvarčani očekuju aktiviranje privrede i nova radna mjesta.

"Znate šta bi najbolje bilo - da se nekako nešto, ili privreda neka, ili da se da privatnicima da nešto otvore, neki krediti".

"Da načelnica u budućem periodu radi na zapošljavanju mladih, i da postiče privredni razvoj ovog kraja".

"Problema je uvijek bilo i biće. Ne znam ko da je načelnik", istakla su građani Drvara.

Tridesetak kilometara dalje, u Bosanskom Petrovcu, situacija je bila neizvjesnija. Dejan Prošić, koji je na izbore izašao kao nezavisni kandidat, iako je opštinski odbornik SNS-a, u borbi šestoro kandidata je odnio pobjedu sa 29 odsto glasova.

"Odmah da krenem od onoga što smo izlagali u našem programu - to je ekonomsko jačanje kroz podršku malim poljoprivrednim gazdinstvima, zanatima i malim obrtima, druga je prioritetna tema, briga o socijalno ugroženom stanovništvu, i treća, ekološka tema, gdje mi treba da saniramo deponiju Vaganac i uradimo reciklažno dvorište", istakao je Dejan Prošić, novoizabrani načelnik opštine Bosanski Petrovac.

Nekadašnji načelnik Petrovca-Drinića u Republici Srpskoj smatra da ove dvije opštine imaju slične probleme, i da je saradnja ključ njihovog budućeg uspjeha. Petrovčani od Prošića imaju velika očekivanja.

"Ja se nadam da će on opravdati interes svojih građana i glasača. Poznajući ga, siguran sam da će on sve odraditi što je zamislio".

"Nadam se boljem, nadam se nešto boljem bar za omladinu, nešto da se preduzme".

"Načelnik je rođeno dijete petrovačko, sav život je proveo ovdje. Očekujem od njega da krenemo naprijed", naglasili su građani Petrovca.

Iako većih promjena skoro sigurno neće biti, iz CIK-a poručuju svim novoizabranim načelnicima da se strpe do 27. februara, kada će objaviti utvrđene izborne rezultate.

Nakon oktobarskih izbora, šest lokalnih zajednica u FBiH je ostalo bez načelnika, pa su morali da raspišu prijevremene izbore. Osim Drvarčana i Petrovčana, nove načelnike su dobili stanovnici opština Domaljevac-Šamac, Bužim, Kakanj i Bosansko Grahovo.