Mektića u Savjetu ministara BiH sačuvali SDA, DF i SDP

Dragan Mektić ostaje u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Inicijativa za njegovu smjenu skinuta je sa dnevnog reda i prije rasprave u bh. Parlamentu. I to na zahtjev SDS-a, koji su podržali SDA, DF i SDP, dok su poslanici SBB-a bili uzdržani.

Takvom prijedlogu usprotivili su se u SNSD-u i DNS-u, koji su tražili smjenu Mektića, jer ga smatraju najodgornijim za eskalaciju migrantske krize. Podršku su dobili od HDZ-a. Svojim lažnim i neprovjerenim informacijama sa kojim je često izlazio u javnost, Mektić doprinosi nespremnosti institucija da se suoče sa talasom priliva migranata, navodi se u obrzloženju zahtjeva za smjenu. Nakon što je tačka skinuta sa dnevnog reda, poslanici klubova SNSD-a i DNS-a odlučili su da ne učestvuju u radu bh. Parlamenta, tačnije u nastavku današnje sjednice.

"Mislim da je situacija potpuno jasna, da politički subjekti iz Federacije BiH, pod patronatom Bakira Izetbegovića, upravljaju procesima u zajedničkim institucijama, zahvaljujući kadrovima tzv. Saveza za promjene, koji se ponašaju kao dosljedni, i evidentno dobri Bakirovi irgeti za provođenje te politike kakvu Bakir Izetbegović i SDA žele", kaže Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

"Polazeći od činjenice da je do 13 Srba iz RS, koji su ovdje poslanici u Parlamentu BiH, načinom glasanja trojica Srba, uz pomoć, što je egzatna činjenica, praktično posalnika iz Federalnog Sarajeva, donijeli su odluku da ta tačka bude skinuta sa dnevnog reda", kaže Borislav Bojić, poslanik DNS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Odmah jutros šefovi Kluba poslanika SDP-a i DF-a, potvdili su da neće podržati Mektićevu smjenu. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA, juče je rekao da ta partija neće prihvatiti inicijativu, a danas da se radi o politikanstvu, i da je, kako kaže, Mektić korektno i profesionalno radio svoj posao.

"Mislim da bi bilo politički oportuno i pomisliti na bilo kakvu smjenu, pogotovo, pogotovo evo sada, na zadnjoj sjednici zastupničkog doma", kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Iz partija koje su tražile Mektićevu smjenu odgvoraju da se ne radi o politikanstvu, već namjeri da se Mektić sankcioniše zbog postupaka u vezi sa migrantskom krizom. Ministar bezbjednosti ne vidi ništa sporno u tome što su prijedlog njegove smjene odbile pojedine partije iz Federacije, jer su, kaže, samo mislili svojom glavom. Više mu je sporno što se neko sjetio mjesec dana pred izbore da traži njegovu smjenu.

"To me zasita čudi kako poslanici nisu shvatili jednu takvu pametnu ideju Staše Košarca, koji se sjetio da samo mjesec dana prije isteka mandata, ovom Savjetu ministara vrši rekonstrukcije i to nećete naći nigdje u normalnim zemljama, osim kod, 'ajde da kažem tako, politikasnkih politika", kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Ministar bezbjednosti svaki dan predstavlja novu opasnost po Republiku Srpsku, uzvraća Staša Košarac, šef SNSD-ovog Kluba poslanika u bh. Parlamentu. U SNSD-u kažu da je odavno svima jasno kako se ponaša ministar bezbjednosti, a Dragan Mektić i danas je zabavljao javnost izjavama koje su očito samo njemu smiješne.

"Ali svašta vi pišete novinari, nije ni čudo kako vi dobijete po glavi", dobacio je Mektić smijući se.

O smjeni Mektića danas je imao šta da kaže i predsjednik Republike Srpke. Kaže da je bilo jasno da neće biti podrške u bh. Parlamentu.

"Pa, vidite da ga brani SDA, znači bez saglasnosti te strane, dovoljne, ne možemo to uraditi i to je jasno, ali ono je važno da smo mi pokrenuli to pitanje, o tom ćemo pričati, a njemu, evo, SDA ga ne da, znači koliko god se predstvaljao kao kandidat SDS-a, on je suštinski čovjek SDA", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpke.

Nakon što su poslanici SNSD-a i DNS-a napustili zasjedanje, više od sat vremena trajala je rasprava hoće li uopšte sjednica biti nastavljena. Sve je prekinuo predsjedavajući Mladen Bosić, koji je sazvao sjednicu kolegijuma, a potom konstatovao nedostatak kvoruma, nakon čega je sjednica i prekinuta.