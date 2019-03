Dragan Mektić saslušan u Tužilaštvu BiH

Ministar bezbjednosti u Tužilaštvu BiH je proveo sat vremena. Toliko je trebalo tužiocu da ga ispita u vezi navoda da su Hrvatski obavještajci vrbovali pripadnike selefijskog pokreta za šverc naoružanja u BiH.

Ta pravosudna institucija je otvorila predmet odmah nakon što su se u medijima pojavile infromacije o navodnom djelovanju obavještajaca i diplomata iz Hrvatske na teritoriji BiH. Navedeno je da će biti ispitani svi koji su iznosili navode u medijima. Prvi na saslušanju bio je Dragan Mektić. Otkrio je da su ga u Tužilaštvu pitali odakle mu takve informacije i šta sve zna o tim aktivnostima.

"Pa ja sam kazao da sam ja ministra bezbjednsoti, da redovno održavam sastanke sa direktorima bezbjednosnih agencija, i da tu razmjenjujem određenu vrstu, da kažem tako, informacija, a poseban prioritet je ugrožavanje ustavnog poretka BiH i borba protiv ekstremizma i terorizma. I da smo mi jednu takvu informaciju razmijenili," rekao je Mektić.

Nakon što je hrvatska predsjednica poručila da nema namjeru da komentariše, kako je navela, zlonamjerne, neutemljene i politikantske konstrukcije, iz Zagreba i danas stižu brojne reakcije. Predsjednik Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbjednost Ranko Ostojić kaže da je dobio izvještaj od Hrvatske bezbjednosno-obavještajne agecije i kaže da nije potvrđeno i da u toj agenciji imaju vrlo jake agrumente kojim dokazuju da se nisu događale stvari za koje je ministar bezbjednosti BiH optužio Hrvatsku. Očigledno smo kolateralna žrtva odnosa unutra bezbjednosnog sistema BiH," kaže Ostojić.

"Mogu potvrditi da sam promptno zaprimio izvještaj bezbjednosno-obavještajne agencije, vrlo argumentovano. To ću podijeliti s članicama i članovima Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost. O detaljima ne mogu govoriti. Argumentirano su odgovorili na sve iznesene optužbe, a to što neko ne vjeruje ni u institucije vlastite države, onda misli da mu to dozvoljava da blati drugu državu," rekao je Ostojić.

Oglasio se i predsjednik Vlade Hrvatske Andej Plenković. O optužbama da su Hrvatska tajna služba i diplomatski predstvanici u BiH učestvovali u vrbovanju selefija, Plenković je rekao da su ti navodi toliko besmisleni da ih, kako kaže, ne vrijedi ni komentarisati. Kada bih uzimao sve zdravo za gotovo što čitam, teško da bih bio racionalan, zaključio je Plenković.

Ranije se oglasio i zamjenik ministra bezbjednosti Mijo Krešić i to zbog optužbi da je bio upleten u tajnu akciju hrvatskih diplomata i obavještajaca. U javnosti su plasirane gnusne laži i želim istaći da je to proizvod konsturkcija paraobavještajnog podzemlja," zaključio je Krešić.