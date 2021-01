Dosta je više sa tim pokušajima iz Sarajeva da nam zagorčaju život

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će uskoro posjetiti u Srbiju, gdje će se ponovo rehabilitovati priča u vezi sa izgradnjom energetskih objekata Srpske i Srbije na Drini i aerodromom u Trebinju, ma šta u Sarajevu uradili o tom pitanju.

Komentarišući izgradnju energetskih objekata Srpske i Srbije na Drini i osporavanja 23 bošnjačka poslanika iz Sarajeva, Dodik je rekao da, ako se bude radilo po pravu, ništa neće biti sporno, te ocijenio da je za Sarajevo samo Srbija problem.

Dodik je rekao da su 23 bošnjačka poslanika, koji Srbima nude "građansku zemlju", potpisala zahtjev da se Srpskoj ospori ta investicija, a nije im smetalo kada je to Srpska prije pet godina počela raditi sa Nijemcima.

"Uskoro ću otići u Srbiju, gdje će se ponovo rehabilitovati ta priča u vezi sa energetikom i aerodromom u Trebinju, ma šta ovi u Sarajevu uradili po tom pitanju. Dosta je više sa tim pokušajima da nam zagorčaju život. Unazad 25 godina samo se to nastoji uraditi", izjavio je Dodik za "Politiku".

On je naveo da je Srbija ojačala, a Republika Srpska vratila dostojanstvo, pa je teško očekivati da budu slabe.

Dodik je ponovio da ovaj vijek mora da bude vijek srpske integracije, te da postoji osnova da se Srbija i Republika Srpska jednog dana ujedine u političko-teritorijalnu zajednicu. "To je cilj koji moramo da imamo. Ja taj cilj iznosim javno, mnogi to ne smiju, ali se slažu sa njim", rekao je Dodik.

On je ocijenio da su Bošnjaci "zarobljeni svojom idejom o Bosni, koju će nametnuti Srbima i Hrvatima, a prethodno će srušiti Dodika i srpati ga u zatvor".

"A čim se pojavi neki novi lider Srba, opet će biti osporavan i kriminalizovan. Pa šta je tu razlika u odnosu na ono što su Turci radili? Dosta je više velikosarajevskih koncepcija", ukazao je Dodik.

Komentarišući nervozu u Sarajevu zbog čestitki za Dan Republike Srpske, 9. januar, koje su uputili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, Dodik je rekao da se Vučić pokazao kao čovjek koji razumije Srpsku i brine o Srbima izvan Srbije, što Srpskoj daje mogućnost da zastupa sva pitanja koja su važna za nju.

"Mi to treba da cijenimo i poštujemo. Smatram da treba da idemo dalje, da sa Srbijom integrišemo školstvo, zdravstvo, saobraćaj, energetiku i sve ostalo", naglasio je Dodik i dodao da je Srpska zahvalna Vučiću za podršku Srpskoj na političkom i ekonomskom planu.

Kada je riječ o odnosu Republike Srpske prema novoj vlasti u Crnoj Gori, Dodik je rekao da sa Crnom Gorom treba da se razvijaju dobri odnosi.

On je naveo da je u Crnoj Gori legitimno izabrana vlast kojoj Srpska želi sve najbolje, ali da je rezervisana prema pojedincima poput Dritana Abazovića, koji pokušava da se nametne, a ne poznaje elementarne stvari, pa BiH tretira kao republiku.

"Može da ima stavove kakve hoće o Republici Srpskoj, ali ako drži pridike, onda bi trebalo prelistati papire i vidjeti da ne postoji republika BiH", naglasio je Dodik.

Što se tiče Krivokapića, Dodik kaže da se sa njim vidio dva puta i da nema razloga da se ne sretnu opet, te dodao da sa Crnom Gorom treba da se razvijaju dobri odnosi.

"Ova vlast je jasno pokazala svoje namjere u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom /SPC/, to je nama važno, to cijenimo i to ćemo uvijek pozdraviti", istakao je Dodik.