Dejtonskim sporazumom svi u BiH su dobili mir, a Republika Srpska verifikaciju i to je najmanje sporno, ali je sporno sve ono što se dešavalo poslije - stalna izmjena Dejtona na štetu Srpske, gubitak njenog suvereniteta i skrnavljenje njenih institucija, izjavio je Srni predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Stevandić je istakao da je napokon došla faza da o tome počne da se razgovara otvoreno i da se kaže da sve ono što je preneseno sa Republike Srpske na nivo BiH nije bilo u izvornim dejtonskim nadležnostima, da je to stvar ugovora i da mora da se razmišlja kako da taj ugovor bude promijenjen u korist Srpske.

"To nije usmjereno protiv Federacije BiH ili drugih naroda", rekao je Stevandić povodom 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Republika Srpska, naglasio je on, mora da zadrži svoj nivo samostalnosti u odlučivanju, entitetski suverenitet i svoj ustavni položaj da se bez nje ne može mijenjati Ustav i donositi odluke na teritoriji BiH.

Prema njegovim riječima, veoma je značajno da bude uspostavljen i princip legitimiteta u Srpskoj, odnosno da se zna ko su njeni legitimni predstavnici.

"Osim borbe za očuvanje suvereniteta i dostignutog nivoa samostalnosti borimo se i da budu legitimni ljudi za koje glasa većina naroda u Republici Srpskoj. Posebne probleme imamo u posljednjih godinu dana kada ljudi koji su izgubili izbore pokušavaju da pregovaraju u ime Srpske, a njihov kapacitet je u tim pregovorima mnogo manji i oni žrtvuju suverenitet Republike Srpske radi fotelja u Sarajevu koje mogu da dobiju, koje su već dobili ili žele da ih zadrže kao što to radi Savez za promjene", rekao je Stevandić.

On je poručio da je narod uvijek vrhovni sudija, te da je glas naroda glas Boga.

"Nadamo se da će narod osuditi one koji na taj način rade protiv Srpske i da će oni to dobro razumjeti. I pored monstruoznih medijskih manipulacija velikog broja medija u Federaciji BiH koji su prema nama nastrojeni neprijateljski i čine od nas mete, borba za Republiku Srpsku ne smije prestati jer ona podrazumijeva da i to treba izdržati", kaže Stevandić.

Dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja je na posebnoj sjednici stala iza seta zaključaka usmjernih ka odbrani Dejtonskog sporazuma, ocijenio je Stevandić, je legitimna, legalna i treba da afirmiše snagu Srpske i moć njenih institucija.

Oni koji su stalno spremni da prave cirkus od Narodne skupštine i da negiraju ono što ona radi su, istakao je on, ljudi koji rade protiv Srpske jer je vrhunski legitimitet svuda u najvišem zakonodavnom tijelu.

"Oni koji žele da problematizuju bilo koju odluku, a pogotovo dvotrećinske većine Narodne skupštine rade protiv Republike Srpske, ali njih je svakim danom manje. To je dokaz uspješnosti politike koju mi koji predstavljamo legitimnu većinsku Srpsku svakodnevno vodimo", istakao je Stevandić.

Sutra se navršavaju se 24 godine od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Dejtonski mirovni sporazum, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Dejtonskim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH.