Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da Dom naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH nije nikakvo mjesto egzekucije ili prijetnje, već mjesto političkog odnosa prema pitanjima koja na politički nekorektan način pokušava SDA da provuče u Predstavničkom domu.

"SDA pokušava da nam drži političke lekcije, ali to, naravno, neće biti", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da lideri SDS-a i PDP-a Mirko Šarović i Branislav Borenović, kao i još dva poslanika čine "Adilovu grupu" u Predstavničkom domu parlamenta BiH, zbog čega je važno da "srpska reprezentacija" pokaže sposobnost da u krajnjoj instanci upravlja događajima i ne dozvoli da prođe bilo šta što nije u interesu Republike Srpske, bez obzira na izdajničko ponašanje Šarovića i Borenovića.

Dodik je naglasio da su Šarović i Borenović, kao i oni koji ih slijede, pokazali izdajnički stav na nekoliko mjesta, prije svega kada je riječ o poslovniku, a potom i Rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koju je u maju usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

On je naglasio da je navedena rezolucija, koju je odbacila Narodna skupština Republike Srpske, bila politički i istorijski potpuno nepismena i da je bila podvala.

"Dom naroda će biti u prilici da sve ono što treba da potvrdi ili odbaci, što dolazi od Predstavničkog doma, uradi na najbolji mogući način. Nije to nikakvo mjesto ekzekucije, to je mjesto političkog ravnjanja situacije... Mislim da nigdje na svijetu nema tijelo u kojem je od pet četiri natpolovična većina. To je nešto što je recidiv prošlosti i to je obezbijedio, nažalost, Mladen Ivanić koji je bio četvrti u Domu naroda onda kada je bio tamo", rekao je Dodik.

On je dodao da je zato važno imati četiri poslanika, ali da tu nije riječ o nerazumnim ljudima koji "sijeku glave", već samo brane interese Republike Srpske.