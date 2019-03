Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će naredne sedmice biti održan sastanak SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH i postignut dogovor u vezi sa konstituisanjem Savjeta ministara.

"Iduće sedmice biće održan sastanak i nema razloga da ne bude sačinjen konkretan prijedlog određenih dokumenata. Dat je zadatak /lideru SDA/ Bakiru Izetbegoviću da sačini neki papir, ali da bi bio valjan, moramo se usaglasiti", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

On vjeruje da je to moguće, jer je dogovarano da budu poštovani prinipi zakonitosti, ustavnosti, reforme te očuvanje mira.

"Ništa drugo, ništa posebno i više od toga. Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca imati i Savjet ministara. Svi drugi organi čekaju da se to sve završi", rekao je Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je naveo da na posljednjem sastanku lidera nije bilo riječi o raspodjeli resora.

"Radi se o tome da se napravi jedan paket svega - od imenovanja kandidata do dogovora o svim detaljima, ali je prethodno rečeno da se napravi nekoliko opštih principa. Vidjećemo hoće li biti to - to, pa ćemo onda ići dalje. Niko nije razgovarao o temi raspodjele resora, niti je ko šta pitao. Jedino je izvjesno da će raspodjela po ministarstvima biti tri Srbina, tri Bošnjaka i tri Hrvata", rekao je Dodik.

Na pitanje kada bi mogla da bude održana sjednica Predsjedništva BiH na kojoj bi bio imenovan predsjedavajući Savjeta ministara, Dodik je rekao da se to neće dogoditi dok ne budu utanačeni svi detalji.

"Ne želim da imenujem kandidata, pa da poslije bude žrtva nepostizanja dogovora o svim detaljima u vezi Savjeta ministara. Treba sve dogovoriti, a onda ćemo lako završiti posao", kaže Dodik.

On je napomenuo da se nije čuo sa Izetbegovićem, jer nema potrebe za tim s obzirom na to da je rekao da će dostaviti prijedlog.

"Kad ga dobijemo, onda ćemo reagovati", zaključio je Dodik.