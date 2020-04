Dogovor o raspodjeli, pa odobrenje 330 miliona evra

Međunarodni monetarni fond (MMF) odobriće 330 miliona evra pomoći BiH kada vlasti postignu dogovor o raspodjeli sredstava između dva entiteta, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Endru Džuel.



Džuel je upozorio da će, ako ne bude dogovora, pomoć biti odgođena.

On je istakao da Izvršni odbor MMF-a trenutno ima više od 90 zahtjeva za hitnu pomoć, te će, ukoliko se vlasti u BiH ubrzo ne dogovore, biti teško uskoro pronaći drugi datum o razmatranju zahtjeva BiH.

"Podstičemo vlasti da rade zajedno kako bi, što prije postigle dogovor", rekao je Džuel.

On je objasnio da je Izvršni odbor, nakon odluke o povećanju iznosa hitne pomoći, u okviru Instrumenta za brzo finansiranje spreman da obezbijedi sredstva.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je prije dva dana da još nema saglasnosti o raspodjeli 330 miliona KM koje bi BiH trebalo da dobije od MMF, te izrazio nadu da će narednih dana biti postignut dogovor i poslat zahtjev toj finansijskoj organizaciji.

On je naglasio da u samoj Federaciji BiH (FBiH) nije postignut dogovor o kantonalnoj raspodjeli sredstava i da je to dovelo do toga da taj aranžman sa MMF-om nije potpisan.

Dodik je pojasnio da je riječ o kriznom paketu MMF-a, a ne o redovnim sredstvima MMF-a da se na njih primjenjuje srazmjera jedna trećina prema dvije trećine što se tiče entiteta, nego shodno krizi koja je evidentno gotovo ista i u Republici Srpskoj i u FBiH.

"Očekivali smo da ćemo imati raspodjelu 60 prema 40 vezano za FBiH i Srpsku, s time što bi se pola procenta i sa jedne i sa druge strane dalo Brčko distriktu, koji nije uopšte uključen u ovaj aranžman", izjavio je Dodik večeras za Federalnu televiziju.