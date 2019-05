Dodik: Vjerujem da su optužbe protiv Tegeltije lažne

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da vjeruje da su optužbe protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milana Tegeltije - da je trgovao krivičnim istragama - lažne, istakavši da je "sve izgubilo smisao" i da je protiv postojanja ovakvog VSTS-a BiH.

Prema njegovim riječima, Tegeltija je ušao u VSTS BiH sa visokom ambicijom da tamo pokuša da uvede red i, kao i svi koji dolaze sa tom ambicijom, završava na ovaj način - lažnim optužbama.

"Da li je logično i normalno da neko ko je nakačen na neku obavještajnu priču stalno iznosi nešto i stalno se proganjaju ljudi na bazi tih prijava? To je neprihvatljivo. Imaju organi koji treba da se bave time i nek se bave", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu na pitanje da prokomentariše optužbe protiv Tegeltije iznesene na portalu "Žurnal".

On je ponovio da je protiv postojanja ovakvog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, jer je vansustavan.

"Ne može jedna grupa ljudi da formira i imenuje sve sudije i tužioce u BiH, to naprosto nigdje u svijetu nije tako. Oni mogu da provedu procedure i izaberu recimo dvojicu ili trojicu koje će imenovati parlament ili neko drugi, a ovo je nakaradno. Ja to govorim zato što hoću da to bude u redu, hoću da sudije i tužioci imaju odgovornost, a ne da budu spekulativni kao do sada", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su najveće urušavanje pravosudnog sistema uradile sudije i tužioci političkim presudama, odnosno političkim progonima koji su se dešavali u BiH.