Dodik: Vanredno stanje opravdano, umoran sam, a opozicija veoma odmorna

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je uvođenje vanrednog stanja tokom epidemije virusa korona u Republici Srpskoj bilo opravdana mjera, te da nije bilo nijedne zloupotrebe tog stanja.

Kada je riječ o optužbama opozicije za uvođenje tog stanja usljed čega nije bilo održavanja sjednica Narodne skupštine, Dodik je rekao da jedna manja grupa opozicionara galamom, odugovlačenjima i ličnom promocijom uporno zloupotrebljava parlament i procedure, dodajući da je zbog takvih pojava vanredno stanje kada parlament zasjeda, a ne kada ne zasjeda.

On je za RTRS istakao da je zbog takvog ponašanja onih koji misle da mogu beskrajno da manipulišu, te maltretiraju skupštinsku većinu i cijelu javnost, opao interes građana da gledaju prenose sjednica parlamenta.

"Uvođenje vanrednog stanja je bilo opravdana mjera. Nije bilo nijedne zloupotrebe tog stanja da bi se donijele neke mjere koje bi bilo kome pogoršale situaciju. Sve mjere su donesene da bi poboljšale opštu i pojedinačnu situaciju ljudi", rekao je Dodik.

On je naveo da je opoziciji lako da optužuje kada nije ništa radila i ljenčarila je tokom epidemije.

"Ja sam radio po 14,15 sati dnevno, dogovarao pomoć za Srpsku... Poslije ova dva mjeseca borbe sa virusom korona ja sam umoran, a oni (opozicija) su veoma odmorni", rekao je Dodik.

On je ponovio da je stav Republike Srpske i Narodne skupštine da treba obustaviti odlučivanje na nivou institucija BiH dok se ne riješi pitanje odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, ali da je nakon pojave virusa korona, bilo logično da se prihvati odlučivanje po pitanjima važnim za tu situaciju.

"Bilo je potrebno donijeti nekoliko mjera u vezi sa karantinima na granicama što je pomoglo Srpskoj. Dakle, prihvatili smo da odlučujemo jer je riječ o vanrednoj situaciji, ali kada to prođe vratićemo se realizaciji naših zaključaka", rekao je Dodik.

Kada je riječ o nezakonitom izboru članova CIK-a BiH o čemu se čeka odluka Suda BiH, Dodik je rekao da političko Sarajevo vodi računa da što više devastira i destabilizuje Srpsku, te da u tom pogledu koristi izdajnički nastrojene ljude i pojedince iz SDS-a i PDP-a.

On je rekao da su SDS i PDP u svojim kontinuiranim naletima izdaje prema Srpskoj ranije glasali za promjenu poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, a što je bilo na štetu Srpske.

"Sada neće da podrže Zakon o izboru sudija Ustavnog suda BiH i pozivaju se na činjenicu da je Narodna skupština ranije rekla da se o tome ne odlučuje. A što su onda odlučili o CIK-u? Kome podvaljuju? Zar misle da je narod ovdje lud i ne razumije o čemu se ovdje radi", ocijenio je Dodik.

On je konstatovao da političko Sarajevo želi da u ovom mandatu onemogući SNSD i njegove koalicione partnere da nešto učine, jer SNSD sa koalicionim partnerima vodi suštinsku politiku u interesu Srpske.

"CIK koju su izabrali treba da posluži upravo njima - gubitnicima da kada se provedu izbori može da namješta rezultate. Mi u to nemamo povjerenje", rekao je Dodik.

On je naveo da mu je na nivou BiH glavni cilj odbrana interesa, afirmisanje i pozicioniranje Srpske, jer to u Predsjedništvu nije činjeno na pravi način u prethodnom mandatu.

"Tada se išlo ka tome da se Predsjedništvo nadredi Srpskoj zbog čega smo imali mnogo problema. Mislim da sada Srpska ima odličnu reprezentaciju na nivou BiH i da će ona uspješno stajati po pitanju interesa Republike bez obzira na želje političkog Sarajeva da devastira Srpsku. Veoma smo uvezani sa institucijama Srpske i meni je to što sam iz Srpske važnije od toga da sam član Predsjedništva", rekao je Dodik.

Niko ne smije olako reći da je sve završeno, jer nije

Dodik je rekao da su mnoge zemlje za koje se mislilo da su uređene i stabilne, imale ogromne gubitke i pokazale značajnu nesposobnost medicinskog sektora da reaguju na pandemiju.

On je naveo da je virus korona stigao u Republiku Srpsku i da je bilo oko 15 dana vremena da se reaguje i spriječi scenario iz Italije, gdje je ogroman broj ljudi dolazio u zdravstvene centre i nije mogao da bude primljen.

"Znali smo da respiratori koje imamo u redovnom stanju nisu dovoljni i da epidemija ove vrste traži daleko veći broj i krenuli smo da to nabavljamo. Morali smo u opštem svjetskom haosu da identifikujemo gdje to možemo da uradimo i jedino mjesto gdje su svi išli bila je Kina", rekao je Dodik za RTRS.

On je napomenuo da je Republici Srpskoj bilo potrebno 200, 300 respiratora.

"Koristeći našu političku poziciju, naše prijateljstvo sa Kinom, a uz pomoć Srbije, uspjeli smo da kupimo respiratore i značajan dio je već tu, a dio uskoro stiže", rekao je Dodik.

On je naveo da je početak epidemije pokazao da je Republika Srpska i u regionalnom smislu prepoznata kao faktor koji je preduzimao pravovremene i potrebne mjere da se što više spasi stanovništvo i ojača medicinski sektor da može da odgovori na širenje virusa korona.

Dodik je rekao da je to sve bilo moguće zbog ranijih odluka da se uloži 220 miliona KM u rekontrukciju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, 74 miliona KM u bolnicu u Bijeljini, 56 miliona u bolnicu "Srbija", da se ulaže u bolnice u Nevesinju, Gradišci i druge.

On je podsjetio i da je većina ljudi, koji su samo nekoliko mjeseci ranije odlazili u Austriju, zbog krize ostala bez posla i zdravstvenog osiguranja.

"Austrija tada nije rekla da svi koji se zateknu u Austriji imaju besplatno zdravstveno osiguranje, ali Republika Srpska je rekla svi građani bez obzira na to da li su osigurani ili ne, imaju jednak zdravstveni tretman", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je napomenuo da je sada najvažnije kako rehabilitovati život.

"Prva stvar koju ne smijemo zaboraviti jeste da je virus korona još tu. Od našeg ponašanja, od lekcije prije dva mjeseca zavisi kako će se on širiti, hoće li se vratiti. Vjerujem da neće biti tog drugog talasa, ali to ne treba da se isključi. Niko ne smije olako dati izjavu da je sve završeno, jer nije", naglasio je Dodik.

On je dodao da je cilj uvedenih mjera bio da zaštiti stanovništvo, te da sada stanovništvo mora samo sebe da zaštititi, da nosi maske, drži distancu i redovno kontroliše zdravstveno stanje.

"Ono što mi radimo u ovom trenutku jeste da putem različitih fondova intervenišemo u Republici Srpskoj, da pomognemo različitim sektorima. Republika Srpska je preuzela na sebe da plati doprinose za martovsku platu djelatnostima koje nisu radile odlukama Vlade", podsjetio je Dodik.

On je dodao da je preuzeta obaveza da Srpska plaća platu za april, što omogućava da ljudi spoje radni staž i nastave da rade.

"Za maj ćemo platiti dio doprinosa za one koji nisu radili od 1. maja i pomoći onima koji su počeli da rade, a imaju određene probleme. Oko 60.000 ljudi je odlukama Vlade prestalo da radi, od frizera, ugostitelja, hotelijera... Sad treba da se vrate u normalan posao", rekao je Dodik.

On je naveo da Srpska kreira određene fondove čiji je cilj da se prikupi novac koji bi mogao da bude plasiran subjektima u tim sektorima.

"U Srpskoj je 2.500 ljudi sa evidencije zaposlenih otišlo na evidenciju nezaposlenih, ali je tu značajan broj onih koji su imali ograničene ugovore koji su istekli. S druge strane, 1.500 ljudi je ponovo zaposleno, što govori da je to drugačija situacija od Federacije BiH gdje je 19.000 ljudi ostalo bez posla", napomenuo je Dodik.

On je ukazao i na to da su Srpskoj značajno opali prihodi za april, te da je od planiranih 220 miliona KM prikupljeno 80 miliona manje.

Govoreći o krizi koja je Srpsku zadesila prije šest godina nakon velikih poplava, Dodik je ukazao da je to bilo stravično, nešto s čim se prvi put susreo.

"Najgore je tada, kao i sada, bilo izgubiti glavu ili dozvoliti da te uhvati neki oblik panike. Naša odgovornost je daleko veća nego što možda i mi sami razumijemo, ali nas je nosio kolektivni duh, kao i u ovoj situaciji", prisjetio se Dodik.

On je naveo da je tada bila riječ o ogromnoj šteti, o jednom budžetu Republike, koji je tad bio 2,2 milijarde KM.

"Mislim da ni do sada nismo sanirali sve štete od tih poplava, ali smo sanirali sve objekte koji su bili urušeni, od javnih puteva, željezničke pruge, svih trafostanica, vrtića, domova kulture, škola", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio i na period krize 1998. godine kada je došao na mjesto predsjednika Vlade i kada je Republika Srpska bila podijeljena između zapadnog i istočnog dijela.

"To je trebalo objediniti i mislim da smo uspjeli da za desetak dana sve institucije objedinimo i dovedemo u funkcionalno stanje. To nije bilo nimalo lako, ljudi su bili veoma naelektrisani u tom pogledu, svako je želio da pobijedi u tome, a ja mislim da je jedini pobjednik bila Republika Srpska", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, jedan od najvećih uspjeha u to vrijeme jeste što su uspjeli objediniti Republiku, prvestveno policiju Republike Srpske i druge institucije.

"Zato je Republika kasnije mogla da reaguje. Mi smo imali ozbiljne štete u svim tim krizama, i globalnoj ekonomskoj krizi, u poplavama, i sada još ne sabiramo kolike su te ekonomske štete, ali Republika Srpska nije bila na koljenima nijedan put već je pokazala sposobnost da ide dalje", poručio je Dodik.

On je podsjetio da je u poplavama spasonosno bilo što je Srpska kreirala vaučere da pomogne ljudima.

"Fascinanto je povjerenje tih ljudi kojima je voda ušla u kuće, uništila sve što su imali u polju, ali oni su vjerovali u Republiku Srpsku. Danas su ti ljudi zadovljni načinom na koji smo mi to uradili, ali to ljudi zaslužuju. Bio sam u situaciju gdje je ljudima voda došla do krova, ali nisu gubili nadu kada vide organe vlasti, jer smo dolazili i bili s njima na terenu", podsjetio je Dodik.

On je dodao da je bilo važno ljudima na vrijeme reći šta ih čeka, te da se voda još nije bila ni povukla, a nadležni su objasnili kako će građani dobiti po 5.000 KM u vaučerima za obnove kuća i stanova.

Dodik je dodao da ni tada, kao ni sada, BiH nije mnogo pomogla, već je sve zavisilo od Republike Srpske.