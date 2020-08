Dodik: Vakcinacija će biti dobrovoljna

Ako je Rusija spremna da vakciniše svoje stanovništvo, onda mi ne bi trebali da imamo sumnje u to, poručio je to srpski član Predsjedništva BiH. Najavio je da će na jesen boraviti u Rusiji gdje bi trebalo da završi posao u vezi nabavke vakcina protiv virusa korona. Vakcinacija će, kaže Milorad Dodik, biti dobrovoljna i niko neće biti natjeran da je primi.

"Rusija nikoga ne prisiljava ni na šta. Smatrajući da imamo dobre odnose, ja vjerujem da ću u prvim mjesecima, odnosno septembru, oktobru biti ponovo u Rusiji gdje ćemo efektuirati tako nešto. Ovdje će vakcinacija biti dobrovoljna, onaj ko vjeruje i hoće to da uradi biće u prilici da to uradi i to vjerovatno neće biti jedina vakcina pošto se to sve ispolitizovalo u svijetu pa i vakcine, vjerovatno će biti ruske, britanske, američke, pa nek izvoli ko šta hoće", kaže Dodik.

Republika Srpska je već u redu za rusku vakcinu , potvrdio je to šef Predstavništva Srpske u Moskvi. Milion komada bi već do kraja godine trebalo da bude dostupno stanovništvu Srpske. U ime Predstavništva uputio sam zahtjev na adrese tri proizvođača vakcine "sputnjik 5", poručuje Duško Perović. Jedan od njih je, kaže, onaj koji je prvi saopštio da je razradio vakcinu. Pored toga, tvrdi Perović, i predsjednik Vlade Srpske poslao je zvaničan dopis preko Ambasade Ruske Federacije u BiH, koji je rekao da bi milion komada vakcine za početak bilo dovoljno. Vakcina se razrađuje u pravcu da imunitet onoga koji je primi traje što duže, kaže Perović.

"Sada je već taj jedan Gamalej se zove proizvođač objavio da je izvršio registraciju. Stali smo u red. Ja sam napravio zvaničan zahtjev za sva ta tri preduzeća, a predsjednik Višković je isto po dogovoru napravio pismo na ambasadora Ruske Federacije Ivancova tako da i zvanično smo dobili tu potvrdu da smo stali u red. Sad naravno vrijeme će pokazati kako će se sve to kretati, kako su meni objasnili to možemo očekivati negdje krajem godine", kaže Duško Perović, šef Predstavništva Republike Srpske u Rusiji.

Rusi su prvi na svijetu, prošle sedmice registrovali vakcinu protiv virusa korona.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je vakcina prošla sve neophodne testove, kao i da formira stabilan imunitet.