Dodik: Ulazak u NATO bez saglasnosti Srba - smrtna presuda za BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će oni koji budu pokušali da zaobiđu Srbe i Republiku Srpsku i uvedu BiH u NATO sami potpisati "smrtnu presudu" za BiH.

"Bez učešća Srba, zemlja je osuđena na propast. Vjerovatno će mene i moje istomišljenike pokušati da uklone kako bi radili sa nekim drugim, ali ja sam apsolutno ubijeđen u snažnu poziciju cijele Republike Srpske. Jer, da su mogli da nas zaobiđu, već bi to učinili", rekao je Dodik za "Ruski reporter".

Dodik je rekao da BiH ne može ući u NATO bez saglasnosti Srba, te napomenuo da postoje procedure prema kojima spoljnopolitičke odluke donosi Predsjedništvo uz konsenzus.

"Ne vjerujem u BiH, u koncept njenog formiranja, ne vjerujem u njenu budućnost i niko ovdje nema revolucionarni plan da se ona ukine, ali jednom će na kamenu spoticanja, bilo to pitanje NATO ili slično, ona sama da se raspadne", kaže Dodik.

On je rekao da je Republika Srpska u potpunosti odlučna da štiti i jača svoj ustavni poredak i samostalnost, svoj poseban položaj, te da se njenim građanima vratila vjera, uprkos pritisku međunarodne zajednice i Bošnjaka koji žele da joj smanje autonomiju i ukinu Srpsku.

"Mi nismo društvo avanturista, ma koliko vremena i snage trebalo, nastavićemo da se borimo političkim sredstvima. Uvjereni smo da nijedna autonomija u svijetu ne bi dozvolila sebi da nestane", ocijenio je Dodik.

On je istakao da se situacija na nivou BiH usložila, kao i unutrašnji odnosi, ali da je Srpska sada značajno sigurnija u sebe, ekonomska situacija je stabilnija, iako su potrebne investicije, ali u cjelini sve se kreće u pozitivnom pravcu.

Dodik je rekao da se za formiranje Savjeta ministara, koji žele da pretvore u vladu, postavlja dodatni uslov da se pošalje zvanično saglasnost za stupanje u NATO, što su Srbi odbili i ni u kojem slučaju to neće prihvatiti, jer se nikada formiranje zajedničkih institucija nije uslovljavalo nečim sličnim.

Dodik je rekao da je ulazak BiH u NATO nemoguć, te podsjetio da je Srpska usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti, u kojoj je jasno rekla da ne želi biti član NATO-a i da ne namjerava da se kreće u tom pravcu, te da neće da bude dio tog saveza zbog niza političkih, vojnih, ekonomskih i drugih razloga.

Što se tiče tvrdnji da će se ekonomska situacija poboljšati ulaskom u NATO, Dodik je rekao da vidi šta se dešava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i drugim zemaljama regiona koje su ušle u Alijansu.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o vojnim razlozima, NATO je bombardovao Srbe dva puta bez rezolucije UN, što je bila jednostrana i kriminalna akcija NATO-a protiv Srba, koja je nanijela ogromne ljudske i materijalno-tehničke gubitke u Srpskoj i Srbiji.

"Srbi kao narod nemaju nijedan razlog da tu nezakonitu vojnu operaciju amnestiraju stupanjem u NATO. Neka su naši protivnici jaki i uticajni, a mi mali i slabi, ali naša volja je da ne želimo da im se priključimo. Ne želimo vojnu granicu na Drini", kaže Dodik.

On je rekao da Rusija stav Srpske o neutralnosti razumije, ali da od Zapada stiže ultimatum, a pokušavaju i da iskoriste strukturu BiH da nametnu NATO.

Dodik je dodao da je politički razlog zašto Srpska ne želi u NATO taj što od tog članstva ne vidi nikakvu korist, nego gubitak prijatelja, što ne želi.

"Situacija u svijetu na globalnom nivou se usložnjava i već se može razumjeti u kojem pravcu ide. Sada mi ni na koji način ne smijemo izgubiti nijednog od naših partnera", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da ništa dobrog nije ispalo od međunarodnog miješanja u stvari u BiH, te dodao da je uvjeren da je i sama BiH, formirana u ovom obliku, kao rezultat Dejtonskog sporazuma, bila greška.

"Neko je odlučio da stvori BiH, neku iluzornu državu, koja sa posebnom tvrdoglavošću dokazuje svoju nesposobnost da opstane. To se vidi na primjeru kada s predstavnicima drugih naroda potpisujete sporazum, koji već sljedeći dan ne važi", dodao je on.

Komentarišući izjavu američkog zvaničnika Metjua Palmera da će se SAD zalagati za integraciju BiH u EU i NATO, Dodik je rekao da je za članstvo BiH u NATO potrebno da on glasa za to, što se neće dogoditi.

"Naravno da to povlači za sobom masu problema", rekao je Dodik i podsjetio da ga je SAD već stavila na spisak nepoželjnih osoba, ali da on nije izabran da se brine o ličnom komforu, nego da štiti srpske nacionalne interese, a da li se sviđa nekome u Briselu ili ne, to je pitanje za njih, a ne njega.