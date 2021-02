Dodik: Ukinuti kancelariju visokog predstavnika u BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci da ta stranka nije za dolazak novog visokog predstavnika u BiH, te da treba ukinuti njegovu kancelariju, što je i jasan stav Rusije.

"Dakle, ako nema Moskve u izboru novog visokog predstavnika, onda ga nije moguće izabrati", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka privremenog banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a.

On je rekao da se aktuelni visoki predstavnik Valentin Incko ponaša neprincipijelno, te ga je podsjetio na Kurta Valdhajma, Austrijanca koji je boravio na Kozari i ovim prostorima.

On je rekao da je Valdhajm imao fašističku prošlost, te da je bio biran za generalnog sekretara UN.

"Učestvovao je u fašističkim falangama koje su se ovdje kretale, a bio je na Kozari 1942. godine i na kraju svoje karijere je okarakterisan kao predstavnik fašističkog pokreta. Valdhajm je umro, ali nije poznato da li je iko u Austriji tražio da se odlikovanja koja je dobio povuku, što govori o neprincipijelnom ponašanju Valentina Incka koji traži od Srpske da se oduzmu odlikovanja ljudima koji su zaslužni za stvaranje Republike", pojasnio je Dodik.

Dodik je rekao da je Incko ruina koja je na ovim prostorima nepravedno prisutna i nema nikakvu reputaciju.

On je podsjetio da je visoki predstavnik doveden u BiH na osnovu aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, te da taj aneks nesumnjivo govori da se novi visoki predstavnik imenuje u proceduri u kojoj strane potpisnice Dejtona predlažu njegovo ime, nakon čega to potvrđuje Savjet bezbjednosti UN.

"To se samo jednom desilo kada je biran Karl Bilt. Svi drugi visoki predstavnici su birani mimo Dejtonskog sporazuma, što je bio blef međunarodnog faktora koji nam je ovdje dovodio ljude koji nisu bili u skladu sa međunarodnim pravom i ugovorom", rekao je Dodik.

On je dodao da to govori da bi se spriječila lakrdija koju bi izazvalo novo imenovanje visokog predstavnika.

"Obavijestio bih čovjeka /Kristijana Šmita/ koji je predložen da je veoma teško prihvatati nelegalna i nelegitimna imenovanja bez obzira što je to uspostavila praksa ili da to uradi Savjet za implementaciju mira u BiH. Nigdje u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma ne piše da taj savjet predlaže visokog predstavnika. Dakle, to pravo je oteto i uzurpirano od strana potpisnica i oni su ga uzeli iako nema nikakve veze sa međunarodnim pravom. Što se nas tiče, takav visoki predstavnik apsolutno ne bi mogao imati legitimitet i neće", rekao je Dodik.

On je naglasio da je predstavnicima Republike Srpske jasno da će nova američka administracija i EU ovdje sinhronizovano djelovati s ciljem gradnje unitarne i centralizovane BiH - i to pod izgovorom da se tu radi o evropskim integracijama.

"Naš odgovor mora biti vrlo jasan – ne prihvatamo takve politike i ciljeve, te tražimo da se poštuje Dejtonski sporazum. Dejtonska organizacija nije problem funkcionisanja BiH već je to nehtijenje da se ona primijeni i poštuje. Mislim da su velika očekivanja Bošnjaka u tom smjeru nerealna, a mi ostajemo privrženi Dejtonu. Jesmo za evropski put, ali ne onaj koji krši i smanjuje našu autonomiju. Mi na pomenutom putu želimo ojačati našu autonomiju koju smatramo legitimnim ciljem", poručio je Dodik.