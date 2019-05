Dodik: U Turskoj sam saznao da je Ivanić izdao Republiku Srpsku VIDEO

Predsjedavajući predsjedništva BiH i srpski član, Milorad Dodik, u izjavi za medije govorio je o posjeti Turskoj gdje je kako kaže, u razgovoru sa Erdoganom o pridruživanju BiH NATO savezu, saznao od njegovih ljudi da je bivši član predsjedništva iz reda srpskog naroda, Mladen Ivanić, radio protiv odluke Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

Erdogan je upitao Mladena Ivanića šta ćemo sa Republikom Srpskom koja se protivi NATO savezu, Ivanić odgovorio "To je moj problem".

"Kad sam ponekad i mislio da Ivanić ima neku drukčiju ulogu, evo sad sam se uvjerio da je to akt izdaje Republike Srpske ako je sve tako. Najbliži ljudi oko Erdogana su mi to rekli. Ja to ne bih ni pominjao da nije bitno za status Republike Srpske", poručio je Dodik.

U zvaničnoj posjeti Turskoj razgovaralo se o formiranju vlasti u BiH. Dodik tvrdi da mu je Erdogan nakon večere gdje se završila zvanična posjeta, rekao "molim vas što prije formirajte vlast".

"Tada sam se obratio Džaferoviću i rekao mu, čuješ li ovo?", rekao je Dodik.