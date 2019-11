Dodik: U ovom času 10 država spremno da prizna samostalnost Srpske

U ovom času 10 država je spremno da prizna samostalnost Republike Srpske, ali mi ćemo opciju otcjepljenja aktivirati samo ako budu nastavljeni pokušaji ukidanja Srpske, izjavio je, gostujući u programu Televizije N1, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je rekao i da su nedavno predstavnici američke administracije srušili dogovor političkih lidera BiH postigut u prisustvu tadašnjeg šefa Delegacije Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka.

"A onda nakon dva dana iz američke ambasade ili od Palmera dođe pitanje gdje je tu Godišnji nacionalni plan. I to je bio znak da je sve propalo. To znači da Amerikanci ne prihvataju ono u šta nisu involvirani u pregovaračkoj strukturi, pa taman to bila samo pozicija posmatrača, a tu je poziciju imala Evropska unija. Ono što je bilo iskreirano, iskreirala smo nas trojica. A bili smo dogovorili sve, sva postavljenja i ministre i pomoćnike ministara i onda neko kaže da hoće taj Akcioni plan", istakao je Dodik gostujući na N1.