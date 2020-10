Dodik: U Briselu iskazano jasno opredjeljenje za evropsku perspektivu BiH

Brisel sada ima mnogo više razumijevanja za BiH kao složenu zemlju. Zaključak je to srpskog člana Predsjedništva nakon sastanka sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH Polom Rendželom i predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

Predstavnici evropskih institucija su, kaže Milorad Dodik, iskazali jasno opredjeljenje za evropsku perspektivu BiH, koja je od EU dobila niz domaćih zadataka.

"Ima mnogo teških stvari, neke su već urađene, a neke idu za tim i da se mijenja Ustav, što će biti jako teško i nemoguće, kao i dio eventualnog prenosa nadležnosti na zajedničk nivo u nekim evropskim pitanjima. To smo slušali 20 godina pa se nije desilo, pa neće ni sada", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Brisel je BiH obećao i pomoć u rješavanju migrantske krize. Migranti predstavljaju ne samo socijalni, već i bezbjednosni problem, objasnili su to članovi predsjedništva evropskim zvaničnicima. Sastankom su zadovoljna i druga dva člana. BiH je, kažu, postigla ono što je željela, a to je podsticanje njenog evropskog puta.

"Najvažnije sa sastanka je da će odnos institucija EU i BiH biti kontinuiran i stalan. Na nama je da ispunimo obaveza svih 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, ali imaćemo snažnu podršku institucija EU", istakao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

"Najveći dio posla je na nama, ima dosta stvari koje moramo mijenjati. Neke će se moći uraditi u relativno kratkom roku, ali za neke će trebati više vremena pa i drugačije političke okolnosti u BiH", naglasio je Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.



Neizostavna tema sastanka - pravosuđe u BiH. Sve što se toga tiče, u BiH je loše, kaže Milorad Dodik. Odgovornost za to je ipak, poručuje, upravo na ranijim predstavnicima EU i visokim predstavnicima.

"Oni nemaju pravo da krive bilo koga u BiH zato što su oni to uradili. Visoki predstavnik je nametnuo zakone a EU je, zajedno sa SAD, to podržavala. Danas vidimo da je to potpuno promašen sistem, koji ne odgovara društvu, tradiciji i načinu na koji se tamo ljudi odnose prema pravu. Traži se određe intervenicje. Mi mislimo da to nije pristojno", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Članovi Predsjedništva u Briselu su bili i prije sedam dana. I tada se sastali sa komesarom za proširenje - i tada je nakon sastanaka, uz investicioni plan za BiH, kao najvažnije istaknuto da bi BiH već 2021. godine mogla da računa na dobijanje kandidatskog statusa.