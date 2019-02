Dodik: U BiH ne postoji konsenzus o članstvu u NATO savez

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u zgradi ove institucije primio novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erika Džordža Nelsona.

Nelson je prilikom predaje akreditivnih pisama poželio dobru saradnju tokom svog mandata u BiH.

Dodik je istakao da BiH cijeni ulogu i položaj Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme zaustavljanja rata i nakon rata u stabilizaciji mira u BiH.

"Došli ste u zemlju koju karakteriše složenost, sastavljenu od dva entiteta i tri konstitutivna naroda uz sva prava, koji ovdje žive", kazao je Dodik.

On je podsjetio da se u BiH od 1995. godine održava mir i to je velika tekovina ovih naroda.

"Imamo otvorenih pitanja u pogledu izgradnje mogućeg konsenzusa za suživot u BiH. Naš osnov je Ustav BiH koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijem kreiranju je pomogla vaša država", kazao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je iskoristio priliku da prokomentariše prisustvo visokog predstavnika te put BiH ka EU i NATO-u.

"Ovdje je predugo zadržan visoki predstavnik i nadam se da ćemo to što prije korigovati da prestane njegova funkcija. Želimo vašu pomoć. Mi smo opredijeljeni ka evropskim integracijama. Danas je Vlada Republike Srpske usvojila sve odluke u vezi s odgovorima na Upitnik EK. Očekujemo i da će ostali nivoi vlasti to uraditi, čime se stvaraju uslovi da to predamo u Brisel", rekao je Dodik.

On je informisao Nelsona da u BiH ne postoji konsenzus o članstvu u NATO savezu.

"Što se tiče NATO-a mi smo opredijeljeni za saradnju s NATO-om i imamo određene aranžmane kroz Partnerstvo za mir i pojedinačni program saradnje. Naši vojnici učestvuju u različitim misijama u okviru NATO-a, no želim vam reći da u BiH nema konsenzusa o pristupanju NATO-u. To je pitanje koje je na dnevnom redu, za razliku od EU gdje postoji konsenzus. Imat ćemo vremena da pojasnimo sva pitanja. Želim najbolje vama, vašim saradnicima i vašem predsjedniku", zaključio je Dodik.