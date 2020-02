Dodik: Turkovićeva doživljava BiH kao kalifat SDA

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković na današnjem sastanku sa zamjenicima amabasadora i otpravnicima poslova u amabasadama u BiH iznosila privatne stavove, odnosno stavove njene političke partije iako je sastanak sazvala u Ministarstvu inostranih poslova kao ministar, a ne privatno kao Biserka Turković, funkcioner SDA.



"Gospođa Turković, prije svega, treba da zna da je spoljna politka BiH u nadležnosti Predsjedništva BiH, te da je za kontakte sa predstavnicima međunarodne zajednice nadređeno Predsjedništvo BiH sa kojima treba da usaglašava svoje djelovanje, što do sada nije radila čime direktno krši Ustav BiH", rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše sastanak koji je Turkovićeva danas organizovala u sjedištu MIP-u sa zamjenicima ambasadora ili otpravnicima poslova u ambasadama u BiH, mada je pozvala lično ambasadore, da bi im objasnila situaciju u BiH sa svoje tačke gledišta.

Dodik je istakao da je očigledno da Turkovićeva BiH doživljava kao kalifat svoje stranke, pa tako i djeluje iznoseći neusaglašene i privatne stavove i nepogrešivo se uklapa u društveni ambijent u kome preovlađuje ekstremističko ponašanje.

"Ali, nažalost, u naopakom i poremećenom rezonovanju, po kome je Turkovićeva poznata, sve je moguće, pa tako i da u svom obraćanju govori da je 'narod u BiH' miroljubiv. Očigledno je mislila na svoj narod, dok je druga dva konstitutivna naroda, Srbe i Hrvate, po običaju zaboravila. Da je mislila na sve narode u BiH ne bi govorila u jednini", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je ocijenio da "nema sumnje da upravo ovako, antidejtonsko djelovanje ministarke Turković unosi dodatne probleme u funkcionisanje BiH, jer ima drastičan defekt osjećajnosti za političku realnost BiH koja se sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda kako to kaže i Dejtonski sporazum, a ne od jednog naroda kako bi to ona da nameće".

Dodik je rekao da je Turkovićeva poznata i po svojoj, kako je rekao, "impozantnoj" diplomatskoj karijeri koje bi se svako živ postidio.

On je podsjetio da je 2015. godine Turkovićeva, kao dugogodišnji lični diplomata SDA i Bakira Izetbegovića, dobila "crveno svjetlo" iz Brisela, odnosno kada je odbijena da bude ambasador Misije BiH pri NATO-u jer nije prošla bezbjednosne provjere.

"Podsjetiću i da je republikanski kongresmen u junu 2005. godine Trent Franks iz Arizone oštro kritikovao Stejt department zbog davanja agremana Turkovićevoj, ističući njenu povezanost sa, kako je tada rekao, radikalnom islamskom SDA koja je od osnivanja imala jake veze sa Al Kaidom. On je tada naveo da dosije Bisere Turković sam po sebi izaziva zabrinutost, jer je ona, zajedno sa Alijom Izetbegovićem, osnivač stranke SDA, koja je imala bliske veze sa Al Kaidom i drugim ekstremnim islamističkim grupama, a svoju raniju diplomatsku poziciju koristila je da organizuje da strani borci - mudžahedini dolaze u BiH", naglasio je Dodik, navodeći da to nije rekao on već američki kongresmen.

Franks je još tada rekao, kaže Dodik, da se nadao da će BiH u SAD predstavljati neko ko će zastupati interese sva tri konstitutivna naroda u BiH, a ne samo Bošnjaka.

"Ugledni mediji su pisali da je Bisera Turković, koja je bila ambasador BiH u Hrvatskoj, zajedno sa Harisom Silajdžićem omogućavala da u BiH tokom rata preko hrvatske teritorije dođe 12.000 mudžahedina i takva osoba je danas našla da govori diplomatama o tome da neko drugi spominje nacionalizam, a da je BiH multikulturna, sa višejezičnom i višeregilijskom populacijom!? Neka pogleda samo oko sebe i vidjeće koliko je Sarajevo multikulturno i višejezično. Pametnom dosta", poručio je Dodik.