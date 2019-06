Dodik: Tači nije pozvan kao predsjednik Kosova, nego kao Priština

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i srpski član, Milorad Dodik, rekao je danas da Hašim Tači neće učestvovati na Samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope kao predsjednik Kosova, nego kao Priština.

Dodik je poručio da je Kosovo nedefinisani subjek sa fus notom i ako Tačiju ne smeta da dođe, zašto bi smetalo nama.

"To je nešto što su prihvatile sve zemlje koje nisu priznale Kosovo i on je tu kao Priština. Ako to njemu nije problem, što bi nama bio problem? Svi drugi su pozvani kao predsjednici država, imamo već potvrde da će neki doći", rekao je Dodik i poručio da niko ne treba da sumnja da će on kao srpski član Predsjedništva BiH učiniti sve da Republika Srpska bude vidljiva.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je još jednom istakao da Tači treba da razumije da je kosovo sastavni dio Srbije i da će tako biti sve dok se on ne dogovori u formatu Priština - Beograd.