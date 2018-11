Dodik: Srpski kadrovi u Sarajevu treba da podnesu ostavke

Srpski kadrovi u zajedničkim institucijama treba da podnesu ostavke, poručio je Predsjedavajući BH predsjedništva. Nemaju moje povjerenje, iako bi neki mogi da ostanu dio tima koji će u narednom mandatu predstavljati Republiku Srpku, kaže Milorad Dodik.

Spreman je, kaže, na saradnju sa onima koji štite interese Srpke u Sarajevu, ali za početak svi predstavnici iz Republike Srpske bi trebalo da se povuku, kaže Dodik i poručuje da ima načina za smjenu onih koji odbiju da napuste fotelje. Dobio sam najveći broj glasova, i to je podrška politici koju vodim, kaže Dodik.

"Za tu politiku nema mjesta ljudima koji su u protekle četiri godine skrnavili Republiku Srpsku, šta je tu normalno, da treba da ćutim o tome, a oni su ti protiv kojih smo se mi borili. Oni ne mogu da vrše te dužnosti, oni moji saradnici nisu i moraju da znaju, ako hoće da budu moji saradnici, moraće da se dokažu. A za sada dokazivanje da svi polože ostavke i da razgovaramo o tome kako ćemo dalje," rekao je Dodik.

Kao primjer loše politike u Sarajevu, Dodik navodi obavještajno - bezbjednosnu agenciju. Kaže da Predsjedništvo u prethodnom mandatu nije donijelo ni platformu za rad te sluzbe, pa je OBA bila izvor afera, poput prisluškivanja zvaničnika Srpske i Srbije, a potom i zabrane ulaska ruskom piscu u BiH. Kaže - nije moguće da na takve stvari niko nije reagovao.

"Ta obavještajna služba nije u funkciji srpskog naroda, nije u funkciji Republike Srpske. Ja ću tražiti, kao predsjedavajući Predsjedništva, da mi odmah dostave izvještaj, jer je tako po zakonu predviđeno, i predložiću zakon kojim će se promjeniti mnoge stvari vezano za obavještajnu službu.

Dodik je juče, nakon inauguracije članova Predsjedništva, najavio smjene u BH institucijama. Neki od direktora zajedničkih službi i agencija samo su kratko poručili da ne razmišljaju o ostavkama.

Srpki ministri u Savjetu ministara se nisu javljali na telefon, ali se već sutra očekuje i njihov stav, i to nakon sjednice Savjeta ministra BiH. Dodik je nakon preuzimanja dužnosti u BH Predsjedništvu govorio i oduzetim nadležnostima, a na pitanje kako ih planira vratiti Republici Srpskoj, rekao je, uzećemo ih sami. SIPA za početak neće moći da ide na teritoriju Srpske, jer Ustav to ne dozvoljava, kaže Dodik. Ukoliko se to desi, naravno da ćemo imati rekaciju, zaključuje član Predsjedištva iz Republike Srpske. Perica Stanić, prvi čovjek Agencije za istrage i zaštitu, danas nije bio dostupan za komentar, pa se nije izjasnio ni o pozivu na ostvaku, koji se odnosi i na direktora SIPA-e.