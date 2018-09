Dodik: Srpska ne želi sukobe, ali međunarodna zajednica otvoreno priziva rat u BiH

Republika Srpska ne želi sukobe, ali međunarodna zajednica koja se najviše poziva na mir, otvoreno priziva rat u BiH, poručio je to predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Povod je upozorenje Valentina Incka u američkim medijima da bi Bošnjaci bili spremni i na rat, ukoliko po otcjepljenju od BiH, Srebrenica pripadne Republici Srpskoj. Milorad Dodik, predsjednik Republike poručuje da izjave visokog predstavnika u BiH nemaju smisla, ali da Incko očigledno ne zagovara mir u BiH.

"Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske, teritorijalni. Ne vidim nijedan razlog da se on umiješa u bilo kakve priče o tome. Ona ostaje, jeste i biće sastavni dio teritorije Republike Srpske i on to ne može promijeniti bez obzira na svoj cinizam. Mislim da samo time pokazuje da je plaćenik muslimanske strane", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Sa predsjednikom Republike saglasan je i Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH. Činjenica je, kaže Ivanić, da se i nad Srbima i Bošnjacima desio zločin u Srebrenici, ali da visoki predstavnik očigledno brani interese Bošnjaka.

"Bilo bi pametno svim predstavnicima međunarodnih institucija, pa time i Incku da malo manje u ovom periodu izbacuju neke velike teze. Srebrenica je dio Republike Srpske i to niko živ ne može negirati. Dakle, Srebrenica je unutar Republike Srpske, tu je po Dejtonu i kao dio Republike Srpske će ostati. Mislim da sve ovakve priče predstavljaju jednu vrstu dodvoravanja jednoj strani u Bosni i Hercegovini", rekao je Mladen Ivanić, srpski član u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Iz OHR-a danas ublažavaju izjave Valentina Incka, iako ne komentarišu to što je spominjao mogući rat u BiH. Ponovo pozivaju na mir u BiH, ali ne spominju Srebrenicu.

"Visoki predstavnik je više puta upozoravao na antidejtonsku i retoriku podjela koja se može čuti od nekih političara u BiH. Želio je istaći da međunarodna zajednica ni pod kakvim uslovima ne bi dopustila prekrajanje granica BiH, čiji teritorijalni integritet je zagarantovan Opštim okvirnim sporazumom za mir i međunarodnim pravom", kažu iz OHR-a.

Predsjednik Republike poručio je da su izjave visokog predstavnika još jedan od okidača da se Srpska ozbiljno pozabavi otcjepljenjem od BiH. Poručuje i da Srebrenica ne bi pripala stranoj državi, nego bi ostala u okvirima Republike Srpske.