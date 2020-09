Dodik: Srbija je ozbiljna država i ne zaslužuje poniženja kao što je to učinio Boris Tadić

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Srbija ozbiljna država koja ne zaslužuje da je njeni predsjednici, pa makar i bivši, izlažu poniženjima kao što je to uradio Boris Tadić svojim nedavnim istupom na Fejs televiziju.

- Moram da priznam da sam te jedva prepoznao vidjevši i čuvši te na sarajevskoj Fejs televiziji. Zapitao sam se da li ovo govori čovjek sa kojim sam nekada vodio duge i ozbiljne razgovore o Republici Srpskoj, Srbiji, regionu, o neprincipijelnom ponašanju međunarodne zajednice. Dragi Borise, nisam mogao da te prepoznam jer ne vjerujem da ni sam sebe prepoznaješ nakon transformacije koju si doživio. Јa sam ostao isti, Mile, Srbin Krajišnik, nikad bosanski Srbin, iz Laktaša, iz Republike Srpske, koja te kao predsjednika Srbije rado dočekivala - naglasio je Dodik u pismu upućenom Tadiću nakon njegovog gostovanja na Fejs televiziji gdje je iznio niz optužbi na Republiku Srpsku i srpskog člana Predsjedništva BiH, te neistina o proteklom Odbrambeno-otadžbinskom radu.

Dodik je naglasio da ne zna koja je nevolja natjerala Tadića da podršku traži kod Bošnjaka u Sarajevu i zašto je kao bivši predsjednik Srbije krenuo stopama političkog gubitnika kakav je Čedomir Јovanović.

- Dragi Borise, ti si bio šef jedne ozbiljne države, koja ne zaslužuje da je njeni predsjednici, pa bili i bivši, izlažu poniženjima. Šta može natjerati nekadašnjeg predsjednika Srbije da s bošnjačke televizije tako govori o Republici Srpskoj i njenim predstavnicima. Vjerujem, Borise, ozbiljna nevolja. Ako se ta nevolja zove žal za foteljom, odakle si voljom naroda izbačen na izborima, onda za tu nevolju nemam razumijevanje, jer i od tvog i od mog političkog mandata važnije su Srbija i Republika Srpska i naš narod - poručio je Dodik u pismu Tadiću.

- Pitam se zar sam te tako slabo poznavao pa sam šokiran tvojom izjavom da će doći dan kad ćeš preispitati stav o navodnom genocidu u Srebrenici, kao običan građanin. Zar si ti, nekadašnji predsjednik Srbije, zbog činjenice da gostuješ na bošnjačkoj televiziji, omekšao do te mjere da to možeš izgovoriti, znajući već sada i do sada da za to nema dokaza ni argumenata - naglasio je Dodik.

Dodik je poručio Tadiću da svoj opstanak nije vezao za opstanak Republike Srpske, kako ga je on oklevetao po Sarajevu ne bi li se dodvorio onima koji o Tadiću misle isto što i o njemu, samo što njemu to kažu naglas.

- Izgleda da si ti vezao sudbinu Srbije za svoju, pa ti se čini ako ti nisi na njenom čelu od Srbije nema ništa. Oprostićeš mi na ovom utisku, ali vjeruj da nikako drugačije ne mogu da shvatim tvoju ispovjest na toj sarajevskoj televiziji. O tome šta i kako ja radim govore rezultati izbora na kojima već 15 godina ne gubim. Kažeš Dodik se mijenjao, kod nas Borise kažu da se samo magarci ne mijenjaju - naveo je Dodik u pismu.

On je istakao da nikada javno nije govorio o Tadićevim promašajima, posebno onim u odnosu na Republiku Srpsku.

- Pokušavao sam, i to i dalje radim, da s poštovanjem gledam na to vrijeme, tvoju ulogu u njemu, ali i na funkciju predsjednika Srbije. Da li da te podsjećam na, sada već istorijski katastrofalan potez u Generalnoj skupštini UN, potez koji je odredio kasniji tok događaja na Kosovu i Metohiji, koji se, prirodno, reflektovao na region. Da li da te podsjetim na Istanbulsku deklaraciju, za koju sam te zvao i molio da to ne radiš, jer /Haris/ Silajdžić je ne može potpisati u ime BiH bez saglasnosti /Nebojše/ Radmanovića, tj. Republike Srpske. Ti si izabrao da ne poslušaš, potpisao si i to je činjenica, za razliku od neistina koje si izgovorio o meni - podsjetio je Dodik u pismu.

On je naglasio da je svima poznato da su svi njegovi napori i stremljenja upućeni u borbi za očuvanje Republike Srpske, u koju vjeruje, i Republike Srpske, jedne od najhrabrijih i najljepših stranica moderne srpske istorije.

- Znaš da za ucjene i prijetnje na tom putu nikada nisam mnogo mario. Danas, u mirnodopsko vrijeme, zajedno sa svojim narodom, vodim bitku i na identitetskom frontu. Zato nećemo ćutati ni pred kim ko pokušava da unizi Republiku Srpsku, pa ni pred tobom. Kako si, Borise, srčano branio i povezivao Kosovo i Republiku Srpsku. Pitam se kada si bio iskren tada ili sada? Kada si izgubio izbore sazvao si pres konferenciju koju si završio riječima vidimo se u nekom drugom filmu. Ako si mislio na ovaj, žao mi je što si ga ikada snimio, a kad si ga već snimio žao mi je što sam morao da ga vidim, jer da nisam još bih vjerovao da sam poznavao čovjeka koga sam zvao i prijateljem, bez obzira da li je i dalje predsjednik Srbije - naveo je Dodik.

Dodik je na kraju poručio Tadiću da, za razliku od njega, sebi neće dozvoliti da izgubi izbore.

- Otići ću sam i više se neću vraćati u poliitku. Da si ti uradio tako, pamtili bi te po lijepim stvarima koje si učinio za Srbiju, ovako si nas natjerao da te pamtimo po gostovanjima po bošnjačkim televizijama. Šteta - konstatovao je Dodik u pismu upućenom nekadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću.