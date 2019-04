Dodik: Srbi da ne čekaju dopuštenje, već da uzmu svoje pravo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da Srbi ne treba da čekaju da im neko dopusti, već da uzmu svoje pravo, te naglašava da od državnika i političara mora biti tražena odgovornost za interese naroda koji predstavljaju.

Dodik je naglasio da će Srbima biti dopušteno ono što je dopušteno svima drugima onda kada budu dovoljno svjesni da to uzmu i tako se ponašaju.

"Svijet nije isti kao prije deset godina i raspored moći i snaga. U Evropi, koja je bila obećano mjesto prije pet godina, danas ne znaju šta će sa sobom, a posebno što odlazi sa scene ozbiljna plejada evropskih političara", rekao je Dodik večeras za "Hepi" televiziju.

On je ocijenio da bi ovaj region za EU trebalo da se postavi kao geopolitičko pitanje Evrope.

Dodik ukazuje da još zemlje regiona imaju za prioritet članstvo u EU, ali da je pitanje da li će tako biti i za par godina.

"Evropa, ako ima potrebu za integracijom, onda je slovenački predsjednik Borut Pahor u pravu da je neophodno sve primiti u EU, a onda ulaskom pokušati modelirati sistem. Srbija danas izgleda spremnija za EU nego Bugarska i Rumunija koje su primljene zbog nekog strateškog razloga", naglasio je Dodik.

On je ponovio da je najjača Srbija u regionu interes Republike Srpske, jer, kako je naglasio, dok je Srbija jaka i poštovana, jaka je i Srpska.

Dodik je istakao i da u Republici Srpskoj sada nije moguće tako lako nikoga nametnuti, navodeći da Srbi imaju izgrađen osjećaj, pa dugo neće moći niko da ih prevari.

On kaže da, iako to nije pristojno i možda je u diplomatiji to eksces, svakog Britanca koji dođe na sastanak posmatra kroz prizmu toga kako su htjeli da srpskom narodu nametnu etiketu genocida rezolucijom u UN.

"Jesu velika nacija i država, ali to ne znači da mogu da drže ovdje predavanja, pogotovo imajući u vidu da su dokazani neprijatelji Srba još od Otomanske imperije", poručuje Dodik.

On je rekao da je od Srebrenice napravljen mit kao kohezioni faktor za Bošnjake i za rušenje Republike Srpske.

"Bošnjaci su sebe proglasili Bošnjacima tek 1993. godine, dotle su bili muslimani. Taj narod, a nema naroda bez mita i identifikacije, nema ni svoj jezik, ni svoje pismo, ni istoriju. Neko je pokušao da od toga napravi mit koji bi okupljao taj narod. Kao što Srbi imaju kosovski mit, tako je i ovdje trebalo da se napravi mit koji treba da ojača identitet Bošnjaka", rekao je Dodik.

On kaže da je ranijim izvještajem o Srebrenici napravljena ozbiljna šteta, ali da to što ga je parlament Srpske stavio van snage govori o promijenjenim vremenima.

"Neistine možete da nametnete samo jedno vrijeme", ističe Dodik.

Kada je riječ o položaju Hrvata u BiH, Dodik je istakao da je danas šef kabineta hrvatskog člana Predsjedništva Bošnjak, a od 15 ljudi koji rade u kabinetu oko 12 Bošnjaka i jedan Srbin - "Čeda Jovanović i tek možda dvojica Hrvata".

"Hrvati se devastiraju do mjere da im uzmu sva prava, pa i ona dejtonska i potpuno Hrvate majoriziraju u pogledu donošenja odluka", navodi Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik poručuje da je to što ima mandat naroda objašnjenje zašto pobjeđuje na posljednjih osam izbora uzastopno.

On ističe da nikada nije pokušao da prevari narod i da je njegova politika prepoznatljiva, te da mu je draže da ga pohvali običan čovjek u Republici Srpskoj, nego neko u Vašingtonu.

"Ja sam čovjek srpskog naroda, mojih Kozarčana, mojih ljudi iz Hercegovine, Semberije, Posavine ili sa Romanije. Nisam ni američki, nisam ni ruski i dok me ti ljudi budu birali ja sam tu", rekao je Dodik.