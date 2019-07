Dodik: Slažem se sa Tačijevim stavom da ne dođe na Samit

Kosovo nije država, i ne može imati isti tretman kao druge države. Tako srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik odgovara predsjedniku samoproglašenog Kosova Hašimu Tačiju, koji se našao uvrijeđenim pozivom na Samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi u BiH pod fusnotom. Milorad Dodik za ATV kaže da ga Tačijeve emocije ne zanimaju.

"Kosovo nije država, kako bi moglo biti tretirano. Nije BiH priznala Kosovo, naravno zahvaljujući jasnoj poziciji Republike Srpske u tom pogledu. Njegova uvrijeđenost i njegov osjećaj, to mene uopšte ne zanima", kaže Dodik.

Iz solidarnost prema samoproglašenom Kosovu, učešće na Samitu je otkazala i Albanija. Hašim Tači na Samit nije pozvan kao predsjednik samoproglašenog Kosova, nego kao Priština, kaže Dodik. Tačija je uvrijedilo to što je, kako kaže, u pozivu na samit u Sarajevo, Kosovo nije tretirano kao druge države-učesnice.

Činjenicu da su vlasti u Prištini u rješenju iz 2014. godine, koje su potpisale i Srbija, BiH, Grčka, Rumunija i Moldavija, prihvatile da Kosovo na Samitu učestvuje kao nedefinisan subjekt, Tači je, izgleda, zaboravio.

"Uprkos volji i spremnosti da učestvujem na SEECP, ponižavajući poziv sadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH spriječio me da predstavljam Kosovo na ovom sastanku. Minimum koji Kosovo zahtijeva za učešće na takvim forumima jeste jednak tretman sa drugim zemljama učesnicama", poručio je Tači.

To ne brine domaćina samita. Milorad Dodik za ATV kaže da nedolazak Hašima Tačija na sastanak u Sarajevo neće ništa promijeniti

"To što se njemu ne sviđa, niko ovdje neće zaplakati, niti ćemo mi osjećati neki gubitak što se on neće pojaviti. Bio je pozvan u formatu kako je to predviđeno za te skupove i da li on hoće da dođe ili neće to je njegov problem. Da vam pravo kažem slažem se s njim i sa njegovim stavom da ne dođe", kaže Dodik.

I pismo upućeno Hašimu Tačiju razlikovalo se od pisama upućenih ostalim članovima Samita. Dok pored imena Aleksandra Vučića, Kolinde Grabar Kitarović i Redžepa Tajipa Erdogana stoji "predsjednik", u pismu Tačiju navedeno je samo "Priština" ispod njegovog imena.

Kosovo pod fus notom, uz saglasnost svih članica ovog procesa, učestvuje u Procesu saradnje jugoistočne Evrope od 2014., i o tome nije odluku donosio Milorad Dodik, poručili su ranije iz njegovog kabineta. Podsjećaju i da je članove samita pozvalo Predsjedništvo, a ne lično Milorad Dodik, ali da je, kao predsjedavajući, potpisao pisma.