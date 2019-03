Dodik: SDS pozvana da uđe u Savjet ministara

SDS je pozvana da učestvuje u formiranju Savjeta ministara. Lider SNSD-a, Milorad Dodik, javno je pozvao rukovodstvo najveće opozicione stranke u Srpskoj na razgovore. Dodik kaže da, u političkom smislu i što se tiče SNSD-a, za tim nema potrebe, ali da je, zbog građana Republike Srpske, speman na taj korak. Tvrdi i da nekih razgovora sa SDS-ovcima već ima, ali da, za sada, nisu za javnost.

"Možete da mislite, šta sad, dobijate tri mjesta, a jedno trebate dati SDS-u. To odmah, imate ljudi koji su zašiljili fino, da bi i oni bili ministri. Ja razumijem da je intencija ovog naroda opšte političko jedinstvo kada izađete na nivo BiH. Zato to radim, ja ih ponovo pozivam na to. I nije tačno da mi nemamo neke razgovore sa SDS-om, samo ti razgovori još ne izlaze javno," rekao je Dodik.

Nema tajnih razgovora sa SNSD-om, tvrdi lider SDS-a. Vukota Govedarica mjesecima nije stao pred kamere, a u ime stranke za to vrijeme govorili su mnogi. Tako su mnoga pitanja u vezi sa stanjem u SDS-u ostala bez odgovora. U odgovoru koji je stigao ATV-u, na koji je potpisan Govedarica, ne piše kakva će biti strategija i kakav je zvaničan stav SDS-a, ni da li su raspoloženi da imaju svog čovjeka u Savjetu ministara. Iz odgovora se, doduše, može naslutiti da lider SDS-a ne isključuje mogućnost tajnih pregovora, koja mu se nimalo ne sviđa, pa preventivno, najavljuje sankcije.

"Nikakvih tajnih razgovora sa rukovodstvom SNSD-a nema. Ne podržavam nikakve tajne razgovore o ulasku SDS-a u Savjet ministara BiH. Svi oni koji budu vodili tajne razgovore moraće da objasne Glavnom odboru Srpske demokratske stranke zašto su to radili mimo zvaničnih odluka organa stranke," navedeno je u odgovoru koji je potpisao Govedarica.

SDS-ovci su odavno, podijeljeni. Dok jedni kažu da sa SNSD-om treba razgovarati i naći rješenje koje će odgovarati i stranci i građanima, drugi nisu za tu opciju. Oni koji su odmah poslije izbora govorili da stranka treba da razgovara sa svima, vjeruju da lider SNSD-a govori istinu, i da se, na kraju, neko ipak odlučio za opciju koju su predlagali. Podsjećaju da su, baš zbog tog stava, prozvani izdajnicima i “papcima”, te da se sada stvari mijenjaju, i da najoštriji protivnici te ideje mijenjaju mišljenje.

"Ne znam kako se onda zovu ovi koji to rade, a rade još pritom tajno, i mimo organa stranke. Ali naći će se neko ime i za njih. Ako to kaže i predsjedavajući, gospodin Dodik, nema razloga da ne vjerujem da se nešto iza brda tu valja, ali voljela bih bar da to što se valja bude kvalitetno i dobro za SDS, a onda i za Republiku Srpsku," rekla je Sonja Karadžić Jovičević.

"Čini mi se da tu i nema ozbiljne namjere da se priča o bilo kakvoj koaliciji. A ako i ima ozbiljne namjere, to bi zaista trebalo da bude odluka SDS-a, koja će biti dobro promišljena," kaže Mladen Bosić.

SDS-ovci su ranije govorili kako kod SNSD-a sve ostaje na priči, a poziv nikako da stigne. Sada je javni poziv stigao, a rukovodstvo neće imati mnogo vremena da se odluči hoće li se odazvati. SDS čekaju unutarstranački izbori. Glavni favoriti za poziciju predsjednika su, barem što se tiče članova, Mirko Šarović i Milan Miličević. I po pitanju ko bi mogao da naslijedi Vukotu Govedaricu u SDS-u su podijeljeni.