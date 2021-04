Dodik: SDA je frustrirana nizom problema u FBiH i kantonima

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je Srni da su njegove izjave uvijek usmjerene na očuvanje mira i da niko u Republici Srpskoj ne želi da vodi političke procese koji bi rezultirali nasiljem.

Na pitanje Srne da prokomentariše poziv SDA upućen zemljama članicama Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira /PIK/ da mu uvedu sankcije zbog izjava kojim, kako kažu, "ugrožava Dejtonski mirovni sporazum", Dodik je rekao da je čudno da oni koji prizivaju rat i govore o ratu sada pozivaju na uvođenje sankcija njemu i podsjetio da on već ima neke sankcije SAD.

- Mi iz Republike Srpske nikada nećemo inicirati bilo nikakvo nasilje, ali isto tako nismo ni glupi da se prepustimo ratnohuščačkim pozivima Bakira Izetbegovića i drugih koji na pogrdan način nazivaju cijeli narod i to u kontinuitetu - istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je ocijenio da je očigledno da je SDA frustrirana nizom stvari i problema koje ima u FBiH, ali to je njihov problem.

- Mislim da treba razgovarati o BiH, o svim pitanjima i mogućnostima. Јedina nemogućnost jeste da bude sukoba u BiH. Јa sam i protiv nezavisne Republike Srpske ako to znači sukob. Za Republiku Srpsku kao samostalnu državu jesam ako ćemo do toga doći političkim procesom, a doći ćemo i to je ono što smeta ovima u Sarajevu koji pokušavaju svoje probleme u kantonima i cijeloj Federaciji koje se tiču i borbe sa pandemijom i nesposobnosti da nabave respiratore, vakcine... da prebace nama - rekao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nije briljantna, ali je pokazala svoju sposobnost da može transparentno da nabavi respiratore, vakcine i svu medicinsku opremu.

- Vakcinisali smo procentualno više ljudi nego u Federaciji, transparentno smo nabavili respiratore i medicinsku opremu. Učinili smo sve što smo mogli da zdravstvenim radnicima omogućimo sve uslove za borbu protiv kovida 19, što nije slučaj u Federaciji i sad najednom dajte Milorada Dodika - rekao je lider SNSD-a.

Danas slušam Fahrudina Radončića kako kaže "preživjeće Bosna Milorada Dodika", a ja njemu kažem "preživjela je Republika Srpska tebe i tvoj Avaz u kojem 25 godina bljuješ razne laži protiv Republike Srpske i Srba a kada se sretneš sa mnom kažem da ti je produktivno da me napadaš, ali da ćemo ostati prijatelji". Ko je tu licemjeran? Јa sigurno nisam - rekao je Dodik.

Kada je trebalo da pokaže svoju sposobnost u borbi sa pandemijom, kaže Dodik, taj isti Radončić se povukao iz Savjeta ministara i njemu rekao da ne želi da bude kriv jer je ovo globalni probllem i da "mi ne možemo ništa da učinimo, a sada najviše napada i pita što ne nabavimo vakcine".

Dodik je naveo da ta "sećijska politika u Sarajevu najviše pogađa Sarajlije i Bošnjake".

Lider SNSD-a je rekao da su sa druge strane pojedinci iz Republike Srpske, poput Mladena Ivanića, koji svojim lažnim performansima pokušavaju da predstave da je priču o mirnom razlazu u BiH, koja nije inicirana iz Republike Srpske, već je došla sa strane, dogovorio Dodik sa Bakirom Izebgovićem.

- Umjesto da se o značajnim pitanjima za Republiku Srpsku okupe sve političke strukture u Srpskoj, pa i Mladen Ivanića, on uvijek kada dođe do problema na relacija Banjaluka - Sarajevo staje na stranu Sarajeva, kao i Branislav Borenović, Mirko Šarović i njihova cijela bolumenta - naglasio je Dodik.

Dodik je upitao da li zaista iko ozbiljan u Republici Srpskoj i BiH može pomisliti da su on i Izetbegović dogovorili bilo šta i još da Bakir Izetbegović zatraži sankcije.

- To govori koliko je Ivanić u pravu i koliko "barata" tom situacijom. Mladen Ivanić sa raznim svjetskim hoštaplerima pokušava ovdje da pravi neki svoj institut koji bi trebalo da bude u funkciji zapadnih mentora i sa njima razgovara kako da obezbijedi novac da bi se taj institut širio. On je taj institut registrovao negdje na nivou BiH i sada mu trebaju pare, a da bi ih obezbijedio treba da pokaže veće podaništvo. Za njega nema bolje priče nego takvim svjetskim hoštaplerima govoriti da sam ja nešto dogovorio sa Bakirom Izetbegovićem i da je to rezultiralo ovim pozivom za uvođenjem sankcija meni. To zaista djeluje glupo - istakao je Dodik.

On je naveo da vlast u Republici Srpskoj za razliku od Mladena Ivanića nije poltronska.

- Mi imamo svoju glavu i radimo ono što je u našem interesu, a ne da budemo poltroni kao što je Mladen Ivanić koji hoće u BiH da dovede visokog predstavnika iz Kanade. Tu se mi razlikujemo. Mi mislimo da nama ne treba visoki predstavnik, a Ivanić, Šarović, Borenović misle da treba. To su nepomirljivi stavovi. Oni vjeruju u BiH, a ja vjerujem u Republiku Srpsku i zato oni redovno gube izbore i tako će izgubiti i ove 2022. godine - naglasio je Dodik.