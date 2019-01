Dodik: Savjet ministara mogao je da bude formiran do Nove godine

Savjet ministara nije formiran do Nove godine, jer postoje namjere, da se SNSD, kao izborni pobjednik iz Republike Srpske zaobiđe u cijeloj toj priči. Uvjeren je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji poručuje da to neće biti moguće.

Ta partija, podsjeća ima četiri od pet srpskih delegata u Domu naroda, koji potvrđuje većinu odluka Predstavničkog doma. I u tom domu, SNSD iz Republike Srpke ima najviše poslanika i niko ne može da ospori tu činjenicu, kaže Dodik.

Ponavalja da u Sarajevu nema nikavih koalicija, i podsjeća da je učinio sve da se ispoštuju zakonski rokovi oko prijedloga kandidata za predsjedavjućeg Savjeta ministara.

"Mi smo rekli, mi nećemo praviti, nikakve koalicione dogovore, mi ne pravimo kolaicije na niovu BiH, mi ne idemo tako da bi već participirali u već namještenim pozama, koje su tamo smislili putem raznih pravila, poslovnika, mi tamo idemo kao reprezentacija, mi ćemo tako igrati utakmicu i mi tamo idemo da igramo utakmicu i nosimo dres i zastavu Republike Srpske", istakao je Milorad Dodik, predsjedajući Predsjedništva BiH.

Kada je bilo riječi oko zastave Republike Srpke, koja bi trebalo da bude u prostoriji gdje se održavaju sjednice Predsjedništva, onda su se druga dva člana pozivala na zakon. Međutim, za zakon i rokove ih nije briga kada je u pitanju izbor Savjeta ministar, kaže Dodik i podsjeća da su održane konsultacije, ali potom su Šefik Džaferović i Željko Komšić smatrali da bi trebalo ostaviti još malo veremena za tu priču. Iza svega se krije namjera da produže, tehnički mandat aktulenom sazivu Savjeta ministara nekoliko puta se čulo iz Republike Srpke, a sve što se čulo od Džaferovića i Komšića nova je kažu praksa uslovaljavanja sa temama koje nemaju nikave veze jedan s drugom.

"Svako onaj ko kani, vršiti vlast, u BiH, i ko kani dobiti mandat, evo recimo od Predsjedništva BiH, mora imati jasan plan, i program, o kojem se naša, između ostalog i spoljna politička opredjeljena moraju poštovati, to evropski put i NATO put", istakao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

"Tu postoje razlike, na kraju to smo rekli svima, koji su dolši u posjetu, u namjeri da pripreme, atomsferu samog Predsjedništva da da saglasnost za MAP. Tu je bio i Saliven, zamjenik državnog sekretara, koji je osnovni cilj bio upravo to, da obezbjedi dobru atmosferu, ja sam rekao, da, ali ovdje u Predsjedništvu ne postoji konsezus, o tome i Predsjedništvo neće moći donijeti tu odluku o prihvatanju MAP-a, i onda su oni usmjerili priču na Savjet ministara, gdje bi pokušali da tu nađu nekoga, koji bi glasao. Savjet ministara je u tehničkom mandatu, koji su četiri godine zna se kako su radili, pa smo vidjeli Šarovića koji kaže da tu nema tehničkih uslova i mislimo i oni misle da to još nije završeno", naglasio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH zaključuje da je bio spreman da održi sjednicu Predsjeništva na kojoj bi se našla i tačka dnevnog reda oko izbora predsjedavajućeg Savjeta ministra, ali kaže, ne zavisi sve od moje volje. Šta god se krilo iza blokada i uslovaljavanja podške Zoranu Tegeltiji, priča oko formiranja Savjeta ministra ostavljena je do sredine janura, kada će biti jasnije kada bi na tu priču mogla biti stavljena tačka. Teško je vjerovati da će sve da bude završeno čak i u ferbruaru, jer je potrebno, nakon što Predsjeništvo uputi ime kandidta za predsjedavajućeg, da sve potvdi Predstvančki dom, a prije toga mora biti formirano i rukovodstvo Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara.

Do tada je u Predsjedništvu sve u prazničnom duhu. U kabinet srpskog člana i predsjedavajućeg Milorada Dodika danas je tradicionalno unesen Božićni badnjak. Dodik će, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika organizovati prijem 15. januara i to u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.