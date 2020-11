Dodik sasuo istinu u lice Valentinu Incku pred Savjetom bezbjednosti UN

Svijet je konačno čuo kakva je ruka pravde OHR-a u BiH, kako to kažnjava Valentin Incko i koji su to dvostruki aršini međunardne zajendice. Istinu je pred članove Savjeta bezbjednosti UN-a sasuo srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Istinu u lice čuo je i Valentin Incko, koji je sve što je Republika Srpska imala da kaže, uglavnom gurao pod tepih. A tamo se nakupilo svega, od pokušaja prenosa nadležnosti do sumanutog kažnjavanja srpskih predstavnika.

"Kada Incko govori o potrebi formiranja novih organa namjerno neće da kaže ni vama, ili nemate vremena da se s tim upoznate, da to mogu uraditi samo strane, potpisnice Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustava, dakle strane u Bosni i Hercegovini što se toga tiče, gospodine Incko su Republika Srpska i Federacija, niste Vi. Vi nemate ništa s tim. Zašto ste kršili međunarodno pravo? Naći ćemo načina jednog dana da u jednoj pravičnoj pravosudnoj proceduri zatražimo i odbranimo svoja prava. Sada znamo da veliki svijet podržava imaginaciju koja se zove Valentin Incko i visoki predstavnik", rekao je Dodik.

Incko, barem pred Savjetom bezbjednosti nikada nije ostao imaginaran. Najglasniji je bio kada se trebalo obrušiti na Republiku Srpsku. Priliku je iskoristio i ovaj put.

"Republika Srpska odbija da implementira uslov o državnoj imovini, u skladu sa odlukom Utavnog suda Bosne i Hercegovine koja jednostvano kaže da državna imovina pripada državi. Neki netačno prikazuju želju da se odustane od međunarodnih sudija, kao proces ka normalizaciji, ali u stvarnosti okončanje njihovih mandata bi ugorzilo suverenitet i teritorijalni integritet zemlje", kaže Incko.

A suverenitet i integritet BiH, do sada je, čini se najviše ugorzio Ustavni sud BiH. Tamo su strane sudije odradile svoj posao. U tome su imali podršku Valentina Incka. Činjenice o stranim sudijama, Savjetu bezbjednosti dao je srpski član Predsjendištva BiH, na šte je Valentin Incko rukama pokrio oči. I nasmijao se.

Kako Incko provodi Dejtonski sporazum, Savjetu bezbjednosti požalio se i lider HDZ-a. Dragan Čović je podsjetio na probleme oko izbornog zakona, ali i na blokadu vlasti u Federaciji BiH.

"Nažalost svi relevantni politički predstavnici u Bosni i Hercegovini smatraju da su u pravilu njegovi izvještali, barem do sada, u nekim dijelovima, bila značajno manjkavi i površni. Ali ono što najviše zabrinjava jeste da nisu prezentovala cijelu sliku stanja u Bosni i Hercegovini", kaže Čović.

Incko nikada problem nije vidio ni u tome kakav tretman prolaze Srbi u BiH, ali ni u svijetu. Naprotiv, mogao bi da pokupi zasluge za to kojim očima se godinama gleda na Republiku Srpsku.

"Završen je rad Haškog tibunala. Srbi su tamo osuđeni za 1.100 godina, Bošnjaci na 40 i nešto godina. To nije srazmjera rata koji se ovdje desio. Nećete tu istoriju gospodine Incko napisati na taj način jer to nije istina. Imate čovjeka koji je u Srebrenici ubijao Srbe, postoje video zapsi o tome, a on se smatra od strane Incka i njegovih, iz SDA za majku Terezu, a svaki Srbin pa i onaj koji se tek sada rađa on je monsturm koji ovdje treba da nude kažnjen tako što će biti uvučen u zemlju u kojoj neće imati nikakva prava", kaže Dodik.

Očekivana je i reakcija i država koje su stale iza svake Inckove riječi. Republika Srpka je mala naspram velikih sila, ali neće dozvoliti otkidanje svojih nadležnosti, porčio je Milorad Dodik. To su godinama činili svi prethodnici Valentina Incka, a prvi među njima bio je Pedi Ešdaun.