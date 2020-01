Dodik: Šarović nije ništa učinio na planu upravljanja obavještajnim resursima

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bi bilo opasno za Republiku Srpsku da je na čelo Zajedničke komisije parlamenta BiH za kontrolu rada Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH izabran Mirko Šarović iz SDS, koji je, kako kaže, imao priliku da upravlja obavještajnim resursima i nije ništa učinio.

Dodik je na konferenciji za novinare u Banjaluci izjavio da Srpska ima svoje predstavnike u toj komisiji.

- Naš motiv je bio da je bolje da se imenuje Nermin Nikšić iz SDP-a koji će tamo u točkove ubacivati razne klipove nego da imamo Šarovića koji je servilan SDA i sadašnjoj obavještajnoj strukturi - naglasio je Dodik.

On je naveo da ta komisija već dvije godine ne funkcioniše, te da je OBA resurs koji ne može dobiti prolaznu ocjenu.

Lider SNSD-a je rekao da predstavnici Srpske ne spore da na čelu OBA bude Bošnjak, te da je jasno da na čelu Agencije za istrage i zaštitu treba da bude Srbin.

- Sada Bošnjaci to blokiraju, jer žele da dobiju mjesto direktora OBA što nije sporno, ali iza toga je, iako još nismo dobili konkretno ime, očigledno njihov zahtjev da to bude Osman Mehmedagić Osmica. Naravno, taj bi prijedlog išao na Komisiju za kontrolu rada OBA, gdje je važna uloga predsjednika i da je to Šarović, onda ne bi bilo problema. Ali pošto je sada predsjednik neko drugi, vidjećemo kako će se sve odvijati - pojasnio je Dodik.

On je rekao da je na nivou BiH potreban pristup da određene pozicije neprikosnoveno pripadaju konstitutivnim narodima.

- Kao što ne želimo da naš prijedlog osporavaju Bošnjaci i Hrvati, ni mi nećemo osporavati njihove prijedloge. Ipak, kandidati moraju da ispune zakonske kriterijume, imaju adekvatne diplome i o tome se ne može diskutovati - istakao je Dodik i dodao da će Srpska imati odgovor ukoliko Mehmedagić bude kandidat za rukovodećeg čovjeka OBA.

On je naglasio da predstavnici Srpske nisu bili zadovoljni određenim srpskim kadrom koji u proteklom periodu nije radio u republičkom interesu, navodeći primjer činjenicu da nisu reagovali kada je OBA operativno pratila rukovodstva Srbije i Srpske.

Nermin Nikšić /SDP/ imenovan je juče za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, a Sredoje Nović /SNSD/ i Predrag Kožul /HDZ/ za zamjenike predsjedavajućeg.