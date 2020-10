Dodik: Republika Srpska živi kao država

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska živi kao država i bez stolice u UN i istakao da bi jedina smislena poruka iz međunarodne zajednice bila da je vrijeme da BiH sama odluči kako dalje, pa i da se razdruži.

On je istakao da BiH četvrt vijeka od Dejtonskog sporazuma dočekuje podijeljena, te da da niko nije zadovoljan sa takvom zemljom koja se pokazala neuspješnom - ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Hrvati, a ni međunarodna zajednica.

"Republika Srpska je jedini funkcionalni dio BiH. Smislena poruka iz međunarodne zajednice prema BiH za ovih četvrt vijeka bi bila da su nas dosta mučili i da je vrijeme da sami odlučimo kako dalje, pa i da se razdružimo, ako treba. Ne znam zašto se patimo u BiH kada vidite da nema potencijala da se dogovorimo, prije svega sa Bošnjacima", rekao je Dodik.

On je naveo da njemu BiH ništa ne znači, te da se Republika Srpska uporno pokazuje kao jedini funkcionalni i samoodrživi dio BiH.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi Srpska izašla iz BiH, Federacija BiH bi se odmah raspala na dva dijela, a pitanje i kako bi kantoni funkcionisali.

Dodik je rekao da nije na pomolu novi Dejton, te istakao da je potreban dogovor u BiH da se uvaže stavovi i da se prestane sa silom međunarodnog faktora.

"Ako nema konsenzusa tri naroda, pa o čemu mi pričamo? Sila nametanja je prošla, ali i danas imamo pojedince koji ovo priželjkuju. Da ih razočaram - od toga nema ništa", naglasio je Dodik.

Na pitanje da li vjeruje da se u BiH može razgovarati vraćanju izvornom Dejtonu, Dodik je rekao da vjeruje u razgovor, te da se ponovo mora staviti na dnevni red ono što su uradili visoki predstavnici.

"Ukoliko stranci misle da smo glupi i da ćemo odustati od toga, grdno se varaju! A ukoliko se nadaju da ćemo završiti političke karijere i da će doći novi političari da prihvate on šta oni žele - i tu se varaju! Mi nismo nestrpljivi. Imamo Republiku Srpsku koja funkcioniše", naglasio je Dodik.

Dodik je za "Večernje novosti" ukazao na različite pristupe međunarodne zajednice po pitanju Kosova i Metohije, gdje je neka neformalna grupa donijela sramotno odluku o nezavisnosti, dok Srpskoj, koja je u identičnim okolnostima, kažu da ćuti i da bude u BiH.

"Zapad nam samo prijeti i nameće neka katastrofalna rješenja. Uz tolike strance u BiH nikada nije zaživjelo povjerenje naroda i tu se vidi propast međunarodne politike. Povjerenje Srba i Hrvata u BiH nikad nije bilo manje, i, u tom pogledu, vodimo razgovore o statusu i Srba i Hrvata kao i statusu BiH", naveo je on.

Dodik je istakao da konstitutivni narodi moraju biti epicentar odlučivanja u BiH, a ukoliko to nije tako, BiH nema razloga da postoji.

On je rekao da Republika Srpska živi kao država i da ništa ne znači to što nema stolicu u UN, te da vjeruje da je Srpska pokazala da je faktor stabilnosti u regionu.

Dodik je ocijenio da je velika greška međunarodne zajednice pokušaj centralizacije BiH i da je to osuđeno na propast, te da bi bilo najbolje za sve u BiH da se raziđu i da budu dobre komšije.

"Ja to mislim. Izetbegović ne misli, on smatra da treba majorizirati Hrvate i ukinuti Republiku Srpsku i da će muslimani kao većinski narod odlučivati o svemu. SDA je donijela rezoluciju da BiH bude ustrojena bez entiteta. Ako neko misli da smo mi ludaci i da ćemo to prihvatiti, grdno se vara", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da stranci uništavaju BiH i da ona ne može da funkcioniše bez stranog intervencionizama, koji se "još nije skroz umorio, ali tu je već negde da lipše".

On kaže da stranci konstantno plasiraju laži da Srpska ne može donositi odluke, poput one za referendum, te istakao da Srpska vodi prepoznatljivu politiku poštovanja izvornog Dejtonskog sporazuma, koji je, nažalost oskrnavljen, kako bi se napraivla unitarna BiH.

Na pitanje da li postoji zavera Srba i Hrvata protiv Bošnjaka i Sarajeva imajući u vidu njegov nedavni razgovor sa predsjednicima Srbije i Hrvatske, Dodik je rekao da su to gluposti i da su takve ocjene problem Sarajeva.

"Ma, kakve zavjere? Pričali smo o konsenzusu i kako narodi konstruktivnu treba da žive ovdje", rekao je Dodik, te naveo da Sarajevo želi da u BiH nema ravnopravnosti tri naroda, te da su izmislili na popisu da Bošnjaka ima najviše, ali da im niko ne vjeruje.

Dodik je naglasio da Sarajeva mora znati da nema nametanja.

"Ili će nas uvažavati ili mi idemo iz BiH!", poručio je Srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je ocijenio da u EU još prevlađuje koncept nametanja odluka u BiH i da ljude u BiH posmatraju kao divljake, obične Balkance, pa ih i ne intersuje šta ti ljudi žele, ali da niko na Zapadu to ne govori javno, već iza leđa donose odluke.

"Za EU je najvažnije da u BiH nema sukoba i to je za njih dokaz da smo uspješni. To što nema razvoja, nikome ništa ne znači. Daju nam nešto novca, a zauzvrat traže neke reforme. Veoma je teško ubaciti neko razmišljanje da ove stvari ne funkcionišu", naveo je Dodik, napominjući da svi stranci kada odu iz BiH, govore da je ona neodrživa.

On je podsjetio da je na nedavnim sastancima u Briselu rekao da je pogrešno što se na Zapadu pravi priča da ljudi u BiH ne mogu ništa uraditi bez Zapada, te da izmišljaju nove probleme.

"U Briselu sam rekao i da su pogrešno kreirali pravosudni sistem u BiH. Ne mogu ja da legalizujem taj loš sistem. Hoću razgovor o cjelokupnoj reformi pravosuđa", naveo je on, te podsjetio da su prije više od dvije decenije dolazile sasvim druge poruke iz Evrope.

On je rekao da su te poruke iz Evorpe prije više od dvije decenije bile da Republika Srpska mora biti unutar BiH da se ne bi napravila muslimanska država na Balkanu.

"Pitam, zašto su onda napravili Kosovo? Šta je Kosovo nego muslimanska država na Balkanu?", upuitao je Dodik, ocjenjujući da ljudi na Zapadu koji odlučuju o ovim prostorima nemaju pojma ni kakva je situacija u BiH, niti ko su glanvi političari.

Govoreći o budućoj kandidaturi za srpskog člana Predsjedništva BiH, Dodik je naveo da ima vremena za tu odluku i da ostaje tu za sada, te da će procijeniti šta je najbitnije za Srpsku.

"Vodi se teška strateška borba. Promijenjen je međunarodni koncept. Svi će se zabaviti sobom u EU zbog korone", rekao je Dodik.