Dodik: Republika Srpska neće ulaziti ni u kakvu avanturu

Malo je vjerovatno da će do 5. septembra bilo šta da se desi po pitanju formranja vlasti, zato će Parlament Republike Srpske zauzeti jasan stav kojim će se zaštiti pozicija Republike Srpske, jasan je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Kako kaže, Republika Srpska neće ulaziti ni u kakvu avanturu, sjednica će biti dobro pripremljena i na njoj će se odlučiti o pitanjima za koje mislimo da su važna. Pitanje plana za NATO je kaže Dodik izmišljeno pitanje kojom se onemogućava da Republika Srpska bude adekvatno predstavljena. Nećemo dizati revoluciju nego ćemo graditi politički stav poručuje Dodik.

“Niko neće juriti da odmah šestog potrči u NSRS i pravi revoluciju ali ćemo biti obavezni da što prije moguće sačinimo jedan materijal vezano za pozicioniraenj RS u samoj BiH, time šta smo sve izgubili, od političkih prava, prenosa nadležnosti, najčešće nezakonitim, ili kriminalnim aktivnostima Visokog predstavnika”, poručuje Dodik.

Da li će opozicija u Republici Srpskoj podržati odluke Parlameta, nije ni bitno na toj sjednici se ne moraju se ni pojaviti poručuje Dodik.

Kako kaže, u nedostatku političkog intelekta izgubili su i karakter. Jasno je da bi sve uradili da još koju godinu provedu u Savjetu ministara umjesto da su prihvatili poziciju koju im je SNSD uputio, da zajedno čine vlast. Od opozicije, kaže Dodik, saglasnost neće ni tražiti u koracima koje će Narodna skupština preduzeti.

“Niko od njih nije tražio saglasnost, oni pričaju ne damo, ne treba nama njihova podrška, mi imamo dvotrećinsku većinu u Parlamentu RS i donijećemo svaku odluku možemo promijeniti Ustav ako hoćem oni su dramatiča manjina”, kaže Dodik.

Da pobjednici iz sva tri naroda treba da čine vlast, vjeruje i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov.

Svjesni su kaže i složene situacije koja se dešava oko ANP-a zato smatra da da pitanja po kojima su stavovi suprotni treba ostaviti po strani a da se dijalog treba voditi o pitanjima po kojima sporazuma ima.

"Smatram da postoji rješenje za trenutnu situaciju, i osnov za to rješenje jeste, sporazum političkih lidera potpisan, 5. avgusta, i to što je potpisano može i mora da bude ispunjeno. Trenutno to je najjednostavnije, najracionalnije moguće rješenje, postojećeg problema", kaže Petar Ivancov.

Da je šansa prokockana kada je u pitanju dogovor vjeruje i HDZ-ov Dragan Čović. Kako kaže 26 dana je prošlo bez pomaka iako se čvrsto vjerovalo u potpis koji je stavljen 5. avgusta u kancelriji Evropske unije.

“Mi i dalje nemamo drugi put nego tražiti kompromis proces dogovora i uvažavanja ono što će hrvatski predstavnici prelagati je da se što prije uspostavi vlast i naš evropki put i ka NATO savezu ali pošto ne dijelimo iste vrijednosti moraćemo se prilagođavati”, kaže Dragan Čović predsjenik HDZ-a.

Neformiranje vlasti na nivou BiH, koči mnoge procese u BiH. Niz političkih ekonomskih i socijalnih pitanja kao što je i izgradnja auto-puta Sarajevo-Beograd.