Dodik: Pukao je dogovor o imenovanjima, ne zna se da li će biti usvojen budžet BiH

Pukao je dogovor o imenovanjima, i ne zna se da li će biti usvojen budžet BiH. BiH je neuspjela i propala zemlja koja ne vodi ničemu, i u kojoj je scenarij unaprijed poznat, poručio je Milorad Dodik gostujući u ATV-ovoj emisiji "Direktno".

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je nedavni sastanak sa liderima HDZ -a i SDA pokazao kako se danas nešto dogovori, a već sutra se to ne ispoštuje. Isto je bilo i sa preostalim imenovanjima u SIPI, RAK-U, OBI i drugim pozicijama, gdje HDZ BiH i SDA ne mogu da nađu zajednički jezik. Za to vrijeme, posljedice snosi i Republika Srpska.

"Dogovorite se sa jednim brojem ljudi, bio je Bakir Izetbegović i još dvojica. Zvizdić i ne znam ko još i sljedeći dan zove Džaferović i kaže možemo li još nešto, ja kažem šta sad ti hoćeš. Jesi ti bio tamo? Kažem, završimo ovo što smo dogovorili i šta sad tražiš dodatno? A onda da bi se sve zakomplikovalo onda ti je ta Turkovićka rekla da neće podržati HDZ hoćemo SNSD, vjerovatno sa namjerom da sad zavadi. Jer to su male te igre, pokušavaju da naprave velike priče", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Imenovanja se ne rade da bi se uhljebili kadrovi, već da bi srpski narod imao svoje predstavnike na zajedničkom nivu, kaže Dodik. Ako po dogovoru nisu imenovani kadrovi, nije ni budžet BiH.

"BiH je potpuno neuspješna propala zemlja koja se održava na bazi. Mi sad mislimo da ova korona nije mjesto za političke obračune, pa ne potežemo neka naša pitanja koja smo govorili, o većem stepenu autonomije, o samostalnosti Republike Srpske jer smatramo da bi to bila zloupotreba i ove situacije. Ali ja ne mogu da potvrdim da u nekom peirodu, zbog ovakve situacije, trome situacije koja ne daje nikakva rješenja koja je i dalje eksperiment jednog broja stranaca koji pokušavaju da se igraju sa problemima u BiH, da će vidjeti da ovo nigdje ne ide", istakao je Dodik.

Među otvorenim pitanjima i dalje je Ustavni sud BiH, u kojem su sporne strane sudije. Cijela priča o odlasku stranih sudija pala je u vodu, zbog SDS-ovog Dragana Mektića koji je to pitanje oborio na ustavopravnoj komisiji i tako, kaže Dodik nanio štetu Republici Srpskoj.

"Ako ste u poziciji da ne glasate za smjenu stranih sudija vi činite katastrofalnu vi činite katastrofalnu sudiju Republici Srpskoj. A mi smo imali priliku, recimo da je prošlo Ustavopravnu komisiju, da SDS to nije zaustavio, onda bi mi otišli na Dom naroda pa bi Dom naroda imao kapacitet da izglasa taj zakon, izglasa taj zakon, a onda bi ostao Predstavnički dom. Onda bi mi mogli da kažemo, jedan dio Patrlamenta je izglesao da nema stranih sudija, a ovako su oni to zaustavili i prije nego što je došlo do bilo čega drugog", naglasio je Dodik.

BiH trpi i posljedice loše migrantske politike. Dodik je ponovio da na teritoriji Srpske neće biti formirani kampovi za smještaj migranata iako je Savjet ministara u kojem je bio lider SDS-a Mirko Šarović donio odluku o tri kampa u Bijeljini, Zalužanima i u Trnovu.