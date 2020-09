Dodik: Prošlo vrijeme kažnjavanja, neophodan dijalog

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da ljudi shvataju da je prošlo vrijeme kada su EU i međunarodni faktor, prije svega zapadni, za stanje u BiH krivile samo jednu stranu i prema njoj preduzimali rigorozne kazne, istakavši da je neophodan novi dijalog.

"Ako hoće možemo razgovarati o svemu što je uradio visoki predstavnik, a uradio je na štetu Dejtonskog sporazuma i nije dozvolio da se afirmišu faktori u BiH i strane kako je rečeno u Dejtonu", rekao je Dodik novinarima u Doboju.

On je naveo da će članovi Predsjedništva BiH putovati u Brisel gdje će, kako je naveo, zvaničnike EU pokušati upoznati o razvoju situacije u BiH koja je konzervirana na nemogućnosti da funkcioniše efikasno.

Prema njegovim riječima, svaka promjena u BiH je moguća isključivo i samo ako se dogovore dvije strane, a to su Republika Srpska i FBiH.

"To nikada nije bilo jer je visoki predstavnik kršio međunardno pravo, nametao propise. Oni sada pokušavaju da to legaluzuju tako što o tome ćute. Ali naprosto činjenice govore da on nije imao pravo da mijenja Dejton. On je masovno mijenjao Dejtonski sporazum i to je tema koja mora biti vraćena na početak, da se o njoj razgovara", naveo je Dodik.

Dodik je konstatovao da je politički dijalog jedini nači na koji se mogu riješiti pitanja u BiH.

"U medijima smo ovih dana vidjeli da je i Kristijan Švarc-Šiling, koji se smatra za pobornika muslimanske politike na ovim prostorima, prije neki dan rekao da međunarodna zajednica treba da vidi ima li snage da uspostavi neki novi oblik za funkcionisanje BiH ili da dozvoli da se u njoj raziđu politički faktori odnosno konstitutivni narodi. To govori o tome da postoji svijest kod mnogih ljudi da je nemoguće da BiH funkcioniše pa i kod samog Šilinga bez obzira kako misli i šta o tome govorio", rekao je Dodik.

Dodik kaže da Srpska preferira politički razgovor u miru, te da želi mir i stabinost.

"Srpska je dobila u Dejtonu ono što je dobila i mi samo to tražimo nazad, Ako toga nema, naše koncepcije naravno moraju da se razvijaju na drugi način", zaključio je Dodik.