Dodik: Prije će Incko otići nego što će meni zabraniti ulaz u zemlje EU

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će predložiti da Narodna skupština Republike Srpske razmotri izvještaj o radu OHR i visokog predstavnika u BiH, u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i poručio da će prije Incko otići nego što će njemu zabraniti ulaz u zemlje Evropske unije.

Dodik je izjavio da će predložiti da visoki predstavnik Valentin Incko “dođe i čuje ljude, jer je to njegova obaveza”.

Komentarišući najavu Ambasade Rusije u BiH da će na sljedećoj sjednici Savjeta za implementaciju mira (PIK) postaviti pitanje opravdanosti daljeg angažmana OHR-a u BiH, Dodik je upitao ko može da vidi opravdanje u svemu tome.

– U čemu je njegova uloga. Visoki predstavnici su najveći kršioci Dejtonskog sporazuma. OHR je uspostavljen Aneksom 10 koji je potpisala Srbija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija BiH i neka Alijina BiH koju su samo uvukli u sporazum zato što su ranije priznali BiH, pa SAD nisu htjele da priznaju da su pogriješile – napomenuo je Dodik.

Dodik je naglasio da OHR nije uveo ni Savjet bezbjednosti, ni EU ni bilo ko drugi.

– Umjesto da odgovara potpisnicima Aneksa 10, kako je to predviđeno, on je našao da samo odgovara muslimanima i nikom drugom – tvrdi je Dodik.

Reagujući na Inckov “apel srpskom članu Predsjedništva BiH da promijeni naziv Studentskog doma na Palama i ukloni počasnu tablu sa imenom Radovana Karadžića ili da se u suprotnom suoči sa zabranom putovanja u zemlje EU”, Dodik je rekao da će prije Incko otići odavde nego što će njemu zabraniti ulazak u EU.

– Zašto Incko nije bio objektivan pa rekao da treba da se ukloni naziv ulice Alije Izetbegovića? Zašto misle da nas to ne vrijeđa? – pitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ovdje se ne može govoriti o tome ko je osuđen, a ko ne, jer ni Hitler nije osuđen pa ga svi smatraju najvećim zločincem u prošlom vijeku.

– Mjerilo je da li ime Alije Izetbegovića vrijeđa nas i da li je to sinonim za zlo prema srpskom narodu u proteklom ratu, a jeste – naglasio je srpski član Predsjedništva.

Dodik je napomenuo da Incka više niko ozbiljno ne shvata, te da je pitanje da li vrijedi i komentarisati njegove stavove.

– Zamislite da on sebi dozvoli da mene 24 puta pomene na sjednici Savjeta bezbjednosti. To govori o mržnji i to nije normalno. Mogao je da napiše neki izvještaj koji je smislen, da kaže šta su otvoreni problemi. Ja nisam prvi koji govori da je BiH neodrživa i da je propala zemlja. Mediji su puni toga – istakao je Dodik.

On je dodao da razni naučnici, pa čak i političari govore o neodrživosti BiH.

– Sa druge strane, hvala mu što me pominje, nije mala stvar da vas pominju 24 puta na zasjedanju Savjeta bezbjednosti u bilo kom kontekstu – naveo je Dodik.