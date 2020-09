Dodik: Predložiću da ambasada BiH u Tel Avivu bude izmještena u Jerusalim

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Predsjedništvu uputiti zahtjev da ambasada BiH u Tel Avivu bude izmještena u Jerusalim "jer je očigledno da je to interes SAD".

"To pitanje se nalazi i u sporazumu Beograd – Prština. Zašto mi to ne bismo uradili, ako nam je stalo do američke naklonosti i podrške. Danas ću to uputiti, to je već napisano. U srijedu nam dolazi Palmer, reći ću mu da je važno za BiH da premjestimo ambasadu. To bi značilo i za Izraelce i za Amerikance", rekao je Dodik na sjednici NSRS.

Dodik je danas na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske istakao da je Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između CIK-a BiH i Međunarodne fondacije za izborne sisteme, veoma štetna i destruktivna po vitalne interese Srpske, jer se njime zadire u suverenitet izbora.

"U svom mandatu suočen sam sa odlukama dva bošnjačka člana Predsjedništva koji me preglasavaju u pitanjima koja su značajna za vitalni interes Srpske. To se desilo i prilikom glasanja o navedenoj odluci", rekao je Dodik u obraćanju poslanicima u Banjaluci.

On je naglasio da kao član Predsjedništva BiH mora da vodi računa o svakoj odluci koja bi zadirala u interese Republike Srpske.

"Spoljna politika je u rukama Predsjedništva BiH i zato je potrebno konsenzusom donositi odluke, a ako ga nema onda dolazi do preglasavanja kao i sada. Zato je potrebno zatražiti izjašnjavanje Narodne skupštine Republike Srpske koja je konačni arbitar. Ovo pravo Skupštine treba ojačati", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako bude prihvaćen Memorandum izborni proces u BiH bi bio dat nekom drugom.

Dodik je istakao da je 17 američkih država zabranilo rad Međunarodne fondacije za izborne sisteme koju finansira Nacionalni demokratski institut /NDI/ i da je izbore potrebno održati bez miješanja stranaca.

"To dovoljno govori o ovoj fondaciji. Neprihvatljivo je da se, pored organizacija iz BiH koje se bave pitanjima sajber sigurnosti, angažuje strana organizacija", rekao je Dodik.

On kaže da Republika Srpska ne smije da prestane da se bavi zaštitom interesa i da je Izborni zakon najznačajniji akt nakon Ustava.

"Zato ne smijemo da dozvolimo ovaj memorandum koji je zaključio CIK BiH kao nelegalano izabran. Izbore treba da održimo bez miješanja stranaca i potrebno je ući u inovaciju izbornog sistema u BiH", dodao je Dodik.

On je naveo da je iz teksta Memoranduma o razumijevanju vidljivo da, aktivnosti koje su navedene kao predmet saradnje, predstavljaju nadležnosti različitih nivoa vlasti i organa u BiH.

"Za neke su od ovih aktivnosti nadležni zakonodavni organi u BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, ministarstva unutrašnjih poslova, republička izborna komisija, te druge institucije", rekao je Dodik.

(Foto: Srpskainfo)