Dodik pozvao NATO da odbaci odluke o davanju MAP-a BiH

NATO treba da odbaci odluke o davanju MAP-a BiH kako ne bi bio glavni razlog za nefunkcionisanje BH institucija.

Poručuje to danas srpski član predsjedništva i lider SNSD-a, Milorad Dodik. Saradnja sa NATO-om, ponavlja, nikad nije bila upitna ali članstvo ne dolazi u obzir. Za razliku od druga dva člana predsjedništva, Dodik bi se na poziv evropskog komesara za proširenje, rado odazvao.

"Ja ne bježim ni od jednog razgovora. Koliko vidim gospoda iz Sarajeva sad ima neke uslove. Mi nikada nismo rekli da ne treba surađivati sa NATO-om, imamo određeni olik saradnje, svjesni smo šta je ta velika vojna organizacija i spremni smo da sarađujemo na način na koji to radi Srbija po tom pitanju", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Hrvatski i bošnjački članovi predsjedništva, Željko Komšić i Šefik Džaferović, juče su odbili Hanov poziv i iskoristili priliku da od evropskog komesara traže da nagovori Dodika da prihvati MAP. Oglasio se danas i lider SDA, Bakir Izetbegović, koji je rekao da entiteti ne mogu nametati svoju volju BIH, ali i da će SDA biti ta koja će da riješi situaciju.

"Mi ćemo tu stati na loptu i popmoći gospopdinu Dodiku i SNSD da sazriju, da poštuju Ustav, da poštuju vladavinu zakona, da poštuju procedure, da poštuju partnere, da poštuju sve ono na šta se Milorad Dodik zakleo kada je preuzimao poziiju predsjedavajućeg predsjedništva", kaže Bakir Izetbegović predsjednik SDA.

Zakleo sam se da ću poštovati volju srpskog naroda koji me je birao, odgovara Milorad Dodik. Odluke koje Srbima ne idu u korist im, kaže, ne mogu biti nametnute. Nema ništa protiv da o dokumentima važnim za BiH raspravlja Savjet ministara ali on, tvrdi, prvo treba da bude formiran. Komentarisao je danas i navode da Amerika i Velika Britanija namjeravaju da mu pooštre sankcije. Dodik kaže da ga to neće spriječiti da brani interes Srba u BiH.

"Može Amerika biti još šest puta veća, ali ne može da dobije ono što je poniženje za moj narod i za Republiku koju ja predstavljam. Bio ja ovo, ne bio, šta god oni radili, njihove podvale i sujete kojima prije svega podliježu ovima iz Sarajeva", kaže Dodik.

Dodik je još ranije poručio da će Republika Srpska imati odgovor i na novonastalu krizu. SNSD će Narpdnoj skupštini Srpske predložiti političku platformu kao odgovor na opstrukcije iz Sarajeva. Ipak, sve do sazivanja posebne sjednice parlamenta Srpske, ostavlja mogućnost liderima druge dvije stranke u BIH, da zajedno postignu dogovor, i konačno formiraju Savjet ministara.